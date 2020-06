Chrome Web Store pełne jest rozszerzeń, które usprawniają korzystanie z przeglądarki Chrome. Google też ma pokaźną kolekcję swoich narzędzi. Najnowszym z nich jest Link to Text Fragment. Dzięki niemu szybko podzielicie się interesującymi treściami znalezionymi w sieci — i to ze wskazaniem konkretnego słowa, czy fragmentu tekstu, który Waszym zdaniem zasługuje na największą uwagę. Rozszerzenie korzysta z tych samych rozwiązań, nad którymi Google pracowało od prawie dwóch lat. Chodzi tu podkreślanie fragmentów tekstu na stronach internetowych, które są odpowiedzią na wpisane pytania w wyszukiwarce. Więcej o samym narzędziu, które pojawiło się w najnowszej odsłonie przeglądarki Chrome, przeczytacie w tekście Weroniki Poważna integracja w sposobie używania Google. Twórcy treści nie będą z tych zmian zadowoleni.

Google ułatwia proces dzielenia się najważniejszymi fragmentami stron internetowych. A wszystko za sprawą rozszerzenie do Chrome

Działanie Link to Text Fragment jest bardzo proste. Wystarczy zaznaczyć jakieś słowo lub fragment tekstu na stronie, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Copy Link to Selected Text. Wygenerowany zostanie specjalny url, który można przekazać dalej i dzięki któremu odbiorca zostanie odesłany do wskazanego fragmentu strony — proste, prawda? Żeby jednak nie było tak łatwo, z linków skorzystacie wyłącznie w przeglądarkach na silniku Chromium w wersji 80 i wzwyż. Niestety rozszerzenie nie działa za każdym razem. Testując je spotkałem się z błędem mówiącym, że zaznaczony fragment tekstu jest zbyt długi i by spróbować ponownie. Copy Link to Selected Text w swoim założeniu działa zarówno dla pojedynczych słów, jak i całych zdań, jednak nie zawsze sobie z tym radzi. Wystarczy jednak spróbować raz jeszcze, by poprawnie wygenerować link.

Nie wiadomo, czy wsparcie dla tej ciekawej inicjatywy pojawi się w Safari, czy Firefox. Wszystko zależy od tego, czy firmy stojące za tymi przeglądarkami będą chciały zaimplementować podobne rozwiązania umożliwiające użytkowników wysyłanie odnośników do konkretnych fragmentów na stronach internetowych. A jak to działa w praktyce? Wystarczy kliknąć w link i przekonać się na własnej skórze ;) pod warunkiem, że korzystacie z kompatybilnej aplikacji.

Rozszerzenie Link to Text Fragment znajdziecie w Chrome Web Store

Antyweb jest fajny