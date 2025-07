Narzędzie Parkside z rekordem Guinnessa. Takiej potęgi jeszcze nie widzieliście

Wydarzenie, które odbyło się w hangarze Lufthansy w Monachium, z pewnością zapisze się w historii zarówno techniki, jak i oryginalnych pokazów możliwości narzędzi. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Parkside z serii Performance – model PPBSSA 12 BF24 A1 – wprawiła w ruch jeden z największych samolotów pasażerskich świata, ważącego niemal 300 ton Airbusa A380. Rekordowy wyczyn, nadzorowany przez przedstawicieli Księgi Rekordów Guinnessa oraz zespół inżynierów z Politechniki w Darmstadt, zakończył się sukcesem. Samolot został przeciągnięty na dystansie 143 centymetrów.

Parkside wygrał nierówną walkę

Z technicznego punktu widzenia był to nierówny pojedynek – lekkie, kompaktowe urządzenie o napięciu 12 V i masie zaledwie 1,5 kg kontra kolos, który w wersji pasażerskiej może pomieścić ponad 850 osób. Airbus A380, który w stanie bezzałogowym waży ponad 300 ton, został połączony specjalną liną z wciągarką napędzaną właśnie przez wiertarkę Parkside. Eksperyment przeprowadzono z użyciem seryjnego modelu dostępnego w sprzedaży, co potwierdzili oficjalni sędziowie Guinnessa.

Parkside PPBSSA 12 BF24 A1 wyposażona jest w bezszczotkowy silnik, 3-biegową przekładnię oraz moment obrotowy na poziomie 80 Nm. Maksymalna prędkość obrotowa to 1500 obr./min. Wiertarka zasilana jest akumulatorem o pojemności 5 Ah i pracuje w systemie X12V Team. Urządzenie oferuje także szereg funkcji zwiększających komfort i bezpieczeństwo użytkowania, takich jak system Kickback Control chroniący przed odrzutem, wbudowane oświetlenie LED czy szybkozłączka Quick Release.

Z tej okazji Lidl już teraz dodał ją do swojej gazetki promocyjnej. Ten sam model wiertarkowkrętarki dostępny jest już teraz do kupienia przez internet i to od razu w promocyjnej cenie. Zamiast 469 zł przyjdzie nam zapłacić za narzędzie 399 zł.

Grafika: Lidl