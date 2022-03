Liczba ofiar śmiertelnych na drogach w UE rośnie, ale nie w Polsce

19 800 ofiar śmiertelnych wypadków w UE

W 2021 roku na drogach całej Unii Europejskiej zginęło około 19 800 osób. Są to jeszcze wstępne, szacunkowe dane, które opublikowała Komisja Europejska i dotyczą 2021 roku. W porównaniu z pandemicznym rokiem 2020 jest nieco gorzej, ale są kraje, w tym Polska, gdzie w 2021 roku zginęło na drogach mniej osób niż w 2020. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba ofiar śmiertelnych spadła o 36%, ale Komisja Europejska pracuje nad przepisami, które mają zmniejszyć liczbę ofiar o połowę do 2030 roku (w porównaniu do 2020). Jest to część projektu "Vision Zero", którego celem jest całkowite uniknięcie ofiar śmiertelnych na drogach do 2050 roku.

Najbezpieczniejsze drogi w UE niezmiennie są w Skandynawii. W Norwegii i Szwecji w przeliczeniu na milion mieszkańców ginie mniej niż 20 osób. Najgorzej jest w Rumunii gdzie wskaźnik ten przekracza 90 i jest niewiele niższy niż w 2019 roku. Na liście wstydu można umieścić też Łotwę oraz Chorwację gdzie jest to ponad 70 przypadków śmiertelnych i poziom jak przed pandemią. Średnia dla całej Unii Europejskiej to 44 zgony na 1 mln mieszkańców, wyraźnie mniej niż 51, które mieliśmy w 2019 roku. Największe postępy w redukcji przypadków śmiertelnych na drogach zanotowała Dania, Niemcy, Irlandia, Cypr, Litwa, Malta, Polska, Portugalia oraz Szwecja. W Polsce wskaźnik ten spadł nawet w porównaniu z 2020 rokiem co trzeba uznać za szczególne osiągnięcie. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli poniżej.

Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców Zmiana w 2021 w stosunku do: 2019 2020 2021 2020 2019 EU-27 51 42 44 5% -13% Belgia 56 43 43 0% -23% Bułgaria 90 67 81 21% -11% Czechy 58 48 50 3% -14% Dania 34 28 23 -17% -32% Niemcy 37 33 31 -6% -16% Estonia 39 44 41 -7% 6% Irlandia 29 29 27 -6% -2% Grecja 64 54 57 5% -12% Hiszpania 37 29 32 10% -14% Francja 50 39 45 16% -9% Chorwacja 73 58 72 23% -2% Włochy 53 40 48 19% -10% Cypr 59 54 49 -8% -15% Łotwa 69 73 78 6% 11% Litwa 67 63 52 -17% -22% Luksemburg 36 42 38 -8% 9% Węgry 62 47 56 18% -10% Malta 32 21 17 -18% -44% Holandia 34 30 28 -4% -16% Austria 47 39 40 4% -14% Polska 77 66 59 -10% -23% Portugalia 67 52 50 -3% -24% Rumunia 96 85 93 8% -4% Słowenia 49 38 54 43% 12% Słowacja 50 45 47 5% -4% Finlandia 38 40 40 0% 6% Szwecja 22 20 18 -6% -13% Szwajcaria 22 26 23 -12% 7% Norwegia 20 17 16 -5% -19% Islandia 17 22 24 13% 50%

Kto ginie na drogach?

Szczegółowych danych za 2021 rok jeszcze nie ma, ale Komisja Europejska opublikowała szczegółowe dane z 2020 roku. Wynika z nich, że najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym zdarza się na drogach krajowych/powiatowych (52%), 40% w terenie zabudowanym/miastach i tylko 8% na drogach szybkiego ruchu. Co ciekawe pasażerowie samochodów to tylko 43% wszystkich ofiar, 20% to piesi, 18% to motocykliści, a 10% stanowią rowerzyści. Jeśli ograniczymy się jednak tylko do wypadków w terenie zabudowanym, to okazuje się, że większość ofiar stanowią piesi (aż 37%), a dalej mamy motocyklistów (18%) oraz rowerzystów (14%). Oznacza to, że ponad 70% ofiar stanowią osoby najmniej chronione w ruchu. Stąd bardzo chwalone są zmiany przepisów, które poprawiają bezpieczeństwo nieuprzywilejowanych uczestników ruchu. Jako ciekawostkę można jeszcze dodać, że 3/4 ofiar wszystkich wypadków drogowych stanowią mężczyźni.

źródło: Komisja Europejska