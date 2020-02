LG V60 ThinQ 5G: najnowszy flagowiec Koreańczyków już oficjalnie

LG V60 ThinQ 5G: filmy 8k, świetne aparaty i wysoka jakość dźwięku

Smartfony LG ze średniej i wyższej półki właściwie zawsze są co najmniej dobre. Ich flagowiec zaś aspiruje do czołówki i zachwycania użytkowników pod wieloma względami — od nagrywania filmów 8k, przez aparat fotograficzny 64 MP (f/1.8) wspomagany przez obiektyw szerokokątny (117 stopni). Firma od dawna słynie z przykładania szczególnej uwagi do jakości muzyki — tym razem również nie zawodzi. Cztery mikrofony, technologia Voice Bokeh wyodrębniający głosy rozmówców od tła, procesor dźwięku LG 3D Sound Engine znany doskonale użytkownikom telewizorów LG, klasyczne złącze słuchawkowe oraz 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy HiFi Quad który ma być gwarantem najwyższej jakości audio! Całość napędza Snapdragon 865 oraz modem 5G Snapdragon X55. LG nie poddaje się też w kwestii drugiego ekranu — i działa on analogicznie jak w przypadku LG G8X. Jest to opcja dodatkowa, a nie wymuszony gadżet.