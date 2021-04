LG gram 17 – mocarz wagi lekkiej

Jednak największą siłą laptopa LG jest jego wnętrze

Wydawać by się mogło, że przez swoją niską wagę LG gram będzie mocno odstawał od współczesnych standardów, idąc na duże kompromisy jeżeli chodzi o wydajność. Tymczasem w topowej konfiguracji mamy tutaj procesor Intel Core i7 11 generacji o taktowaniu 2.8GHz z Turbo Boost do aż 4,7 GHz, 16 GB pamięci operacyjnej i nawet 1TB GB miejsca na dysku NVMe SSD. Do tego mamy tu baterię o pojemności 80 Wh (a więc o 10 Wh więcej niż w poprzednim modelu) pozwalającą na do 19,5h pracy na jednym ładowaniu. Duże ogniwo nie wymaga jednak długiego ładowania, ponieważ laptop możemy zasilić ładowarką o mocy nawet 100 W. Czyni to LG gram 17 urządzeniem bardzo wydajnym, które z łatwością poradzi sobie z większością zadań, które przed nim postawimy – od pracy biurowej, przez pracę na multimediach, nawet po lekki gaming dzięki wbudowanej karcie graficznej Intel Iris Xe. Obawy o to, że niska waga oznacza, że będziemy pracować na słabej konfiguracji sprzętowej, można więc spokojnie włożyć miedzy bajki.

Finalnie – LG gram wyposażony jest we wszystkie udogodnienia, jakie można sobie wymarzyć w laptopie

Jeżeli chodzi o używanie nowego LG gram 17, ważną rolę pełni to, jak ten laptop został zaprojektowany i tutaj można śmiało stwierdzić, że inżynierowie firmy bardzo dobrze przemyśleli każdy aspekt korzystania z ultrabooka. Przede wszystkim – jak na te wymiary i masę klawiatura odznacza się głębokim i bardzo przyjemnym skokiem klawiszy, dzięki czemu pisanie na niej nawet dłuższych treści nie stanowi problemu. Chyba najfajniejszą jej funkcją jest czytnik linii papilarnych ukryty w przycisku zasilania, który zapamiętuje nasz odcisk palca, kiedy włączamy komputer, dzięki czemu nie musimy przykładać go do niego jeszcze raz, kiedy poprosi nas o to aplikacja Windows Hello. Pod klawiaturą znajduje się natomiast potężnych rozmiarów touchpad (również duża zmiana w stosunku do poprzedniego modelu), dzięki któremu komfortowo korzysta się z ultrabooka bez konieczności podpinania myszki.