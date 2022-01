LG Electronics oficjalnym partnerem League of Legends European Championship

Riot Gams, twórca gry League of Legends oraz LG Electronics, producent elektroniki, w tym monitorów dedykowanych graczom, ogłosili nawiązanie oficjalnej współpracy. Koreański koncern w edycjach 2022 i 2023 będzie oficjalnym partnerem e-gamingowej ligii LEC.

LEC, czyli League of Legends European Championship to profesjonalne rozgrywki przeznaczone dla europejskich graczy. W każdej edycji uczestniczy dziesięć zespołów składających się z pięciu graczy każdy. Firma będzie występować jak sponsor w czasie najważniejszego wydarzenia, Meczu Tygodnia, oraz w segmencie Powtórki.

Koncern LG ma nadzieję, że ta współpraca pozwoli poprawić pozycję rynkową ich gamingowych monitorów z serii UltraGear, wyposażonych w matryce Nano IPS o czasie reakcji GTG 1 ms. To właśnie takie monitory o rozdzielczości 4K będzie można zobaczyć na stołach uczestniczących w tych rozgrywkach graczy.

W oficjalnym komunikacie firma podkreśliła, że:

„Cieszymy się, że możemy odegrać tak kluczową rolę w jednych z najpopularniejszych zawodów e-sportowych na świecie. Nie możemy się doczekać, aż nasze monitory zostaną poddane próbie przez najlepszych uczestników LEC, abyśmy mogli nadal dostarczać produkty, które spełnią potrzeby najbardziej wymagających graczy”

LG ogłosiło również, że na swoim twitterowym profilu @UltraGearGaming będą ogłaszane różne konkursy związane z tymi rozgrywkami. Biorąc w nich udział, będzie można wygrać między innymi wspomniane monitory, a także inny sprzęt produkowany przez tę firmę.

League of Legends to jedna z najpopularniejszych gier z gatunku MOBA (multiplayer online battle arena), będąca jednocześnie jednym z najważniejszych tytułów dzisiejszej branży e-sportowej. Rozgrywki League of Legends European Championship będzie można śledzić na dedykowanej im stronie lolesports.com.