Letnie święto graczy – relacja z Superpucharu Polskiej Ligi Esportowej w CS:GO

PLE, czyli CS:GO na najwyższym poziomie

Oglądanie zmagań drużyn e-sportowych na żywo to te same emocje, co w przypadku piłki nożnej. Choć od dłuższego czasu nie śledziłem dokładnie tego, co dzieje się na polskiej scenie Counter Strike’a, od samego początku mocno kibicowałem drużynie Izako Boars – zawodnicy swoją grą wywarli na mnie największe wrażenie już na początku turnieju. Bezproblemowo przeszli kwalifikacje by wraz z trzema innymi drużynami dostać się do półfinałów. Obok nich zakwalifikowały się: M1 Eden, Illuminar Gaming i Mad Dog’s Pact. Dniem, w którym mieliśmy do czynienia z największymi sportowymi emocjami była więc sobota, kiedy te cztery drużyny walczyły o puchar oraz o 25 tysięcy złotych ufundowane przez sponsorów.