Lenovo Yoga – legenda branży laptopów czy sam marketing?

Rynek laptopów to nie tylko proste, powtarzalne konstrukcje, ale również wiele ciekawych pomysłów na zmiany. Konwertowalne urządzenia 2 w 1, obracane ekrany - wszystko brzmi fajnie, ale niekoniecznie staje się elementem zachęcającym do zakupu. Ciekawie natomiast wygląda to, jak z tematem radzi sobie Lenovo i ich seria Yoga.

Lenovo Yoga – wyróżniki serii

Lenovo jest już na rynku tyle czasu, że wiele osób wymienia tę nazwę jednym tchem wraz z najpopularniejszymi markami. Mam jednak wrażenie, że nigdy nie urosła do rangi filmy kultowej, choć na pewno miała takie aspiracje, a niejeden ich komputer będziemy bardzo miło wspominać. Lenovo zostało założone w Chinach w 1984 roku, choć funkcjonowała ona wtedy jeszcze pod nazwą New Technology Developer Inc, a od 1988 pod nazwą Legend, gdzie w 1990 roku wypuściła swój pierwszy komputer – Legend PC. Pod aktualną nazwą Lenovo funkcjonuje od 2003 roku, choć tak naprawdę dopiero zakup IBM w 2005 roku wypchnął markę na szersze wody. Tego typu przejęć było więcej, wystarczy wspomnieć o roku 2014 i zakupie Motorola Mobility od Google. Dziś Lenovo uznawane jest za jednego z największych producentów komputer PC na świecie.

Nie da się w jednym zdaniu napisać czym są produkty z serii Yoga, bowiem samo Lenovo miało na swoje przenośne komputery niejeden ciekawy pomysł.

Historia serii sięga 2023 roku i dwóch komputerów Lenovo IdeaPad Yoga 13 oraz Lenovo IdeaPad Yoga 11. W recenzjach z tamtych lat podnoszono, że sprzęt jest najciekawszą konstrukcją Lenovo z uwagi na możliwość odchylenia ekranu o 360 stopni, co zamieniało komputer w tablet – przynajmniej w założeniu, ale i całkiem fajnie sprawdzało się w praktyce.

Firma postanowiła dalej iść w tym kierunku, co stało się niejako wyróżnikiem tej serii. Warto tu wspomnieć o YOGA 2 Pro, który łączył wydajne podzespoły i niezły ekran z wieloma trybami pracy – dostępnymi właśnie przez swoją możliwość „transformacji”. Generalnie Lenovo w serii YOGA było mocno związane z ideą tabletu (takie mieliśmy czasy, tego typu urządzenia miały zastąpić komputery), więc wypuściła też na rynek własny tablet oraz konwertowalne urządzenie opatrzone logo Thinkpad, które do tej pory kojarzyło się tylko z poważnymi, biznesowymi komputerami.

Lenovo Yoga to nie tylko dwustronnie składany ekran

Składny ekran, który niejako zamienia laptopy Lenovo Yoga w tablety to oczywiście największy wyróżnik sprzętów chińskiej firmy. Jeśli jednak nie idzie za tym coś więcej, dostajemy jedynie fajny bajer, którym można się pochwalić przed znajomymi. Oczywiście nie każdy sprzęt firmy był równie udany, jednak w wielu modelach udało się obok zmiany trybu pracy oddać w ręce klientów wydajne podzespoły i taką konstrukcję, która bardzo dobrze sprawdzała się w podróży. Sam kojarzę YOGĘ z mobilnymi urządzeniami, które charakteryzują się smukłą obudową i niewielką wagą – elementami tak ważnymi dla osób, które muszą mieć komputer zawsze ze sobą. Niektóre modele wspierają również rysik, więc dotykowy ekran można wykorzystać do obróbki zdjęć czy grafiki. Zdarza się również, że komputery Lenovo YOGA oferują topowe dla ultrabooków podzespoły, a cenowo prezentują się korzystniej od konkurencji. Tu chyba najlepszym przykładem jest model C930, w którym zamknięto mocny procesor Intel Core i7-8550U, 16GB pamięci RAM, szybki dysk SSD o pojemności 512GB, niezły ekran UHD, wydajną baterię, rysik i bardzo przyjemnie grający soundbar obsługujący technologię konkurencji.

Lenovo Yoga vs reszta świata – analiza konkurencji

Lenovo nie jest jedyną firmą, która produkuje laptopy z obracanym ekranem – choć faktycznie, jest mocno z tą funkcją utożsamiana. Pozostali producenci albo mają bardzo podobne pomysły na transformację laptopa w tablet, albo podchodzą do tematu trochę inaczej. Przykładem podobnego pomysłu jest choćby Acer Spin 3, który swój obracany ekran ma nawet w nazwie – to całkiem niezły sprzęt z Intel Core i5, 8GB pamięci RAM, choć najciekawszy wydaje się tu czas pracy na jednym ładowaniu.

Swoją linię hybryd komputera z laptopem ma też Microsoft – sprzedaje zarówno tańszego Surface Go, któremu zdecydowanie bliżej do tabletu, jak również droższą serię Surface Pro, która ma w środku wydajne podzespoły znane z ultrabooka, ale przez doczepianą klawiaturę kojarzy się raczej z wydajnym tabletem na Windowsie 10.

Konwertowalne laptopy ma też w swojej ofercie choćby HP, gdzie podobnie do komputerów z serii YOGA, ich Envy x360 też ma odchylany ekran, też można ustawić go jak namiot i też zadziała w trybie tabletu. Miałem też styczność z Dell XPS 9575, w którym obok odchylanego ekranu i różnych trybów pracy, wrażenie robiły mocne podzespoły, jakie wrzucił do środka producent.

Dla wielu osób konwertowalny laptop w trybie tabletu ma jedną podstawową zaletę różniącą go od typowego mobilnego ekranu obsługiwanego dotykiem. Chodzi o system operacyjny. Normalne tablety działają pod kontrolą iOS (a teraz już iPad OS) lub Androida, konwertowalne laptopy natomiast posiadają Windowsa 10, czyli w pełni funkcjonalny system operacyjny przeznaczony dla komputerów. Czy to wygodniejsze i bardziej intuicyjne rozwiązanie? Sam nigdy nie potrafiłem się do niego przekonać, ale znam masę osób, która uznaje tablety tylko z Windowsem 10.

Najciekawsze laptopy z serii Yoga – nasze TOP3

Lenovo ma w swojej ofercie przynajmniej kilka bardzo ciekawych komputerów z serii Yoga, na które warto moim zdaniem zwrócić uwagę rozważając zakup nowego sprzętu.

Lenovo Yoga 530

Nieduży 14-calowy ekran, waga około 1,7kg, w środku Intel Core i5 lub Ryzen 5, 8GB pamięci RAM i szybki dysk SSD o pojemności 256GB w całkiem niezłej cenie. Do tego wygodna klawiatura, dotykowy ekran FullHD, który można dodatkowo obsługiwać rysikiem to fajna propozycja dla osób, które lubią mieć komputer przy sobie, a do tego często używają go w trybie tabletu.

Lenovo Yoga C930

Miałem okazję trzymać w rękach Lenovo Yoga C930 i muszę przyznać, że to bardzo ciekawy komputer, szczególnie jeśli ktoś wybierze jego najmocniejszą konfigurację z Intel Core i7-8550U, 16GB pamięci RAM i dyskiem o pojemności 512GB. Długi czas pracy na jednym ładowaniu (sięgający według producenta 14-15 godzin), fajny ekran 4K z HDR Dolby Vision i obsługą rysika, nieźle grający soundbar i oczywiście możliwość zmienienia komputera w tablet po odchyleniu ekranu. Fakt, najmocniejsza wersja swoje kosztuje, ale jeśli szukacie wydajnego konwertowalnego laptopa, warto zwrócić uwagę właśnie na ten model.

Lenovo Yoga S940

Wspominałem o tym, że Lenovo Yoga to nie tylko konwertowalne urządzenia i S940 jest tego doskonałym przykładem. To po prostu smukły, lekki laptop, który łączy zgrabną, mobilną i delikatną konstrukcję z wydajnymi podzespołami. Przy wadze około 1,2 kg i ekranie o przekątnej 14,1 cala (do wyboru wersja z 1080p lub 4K) znajdziemy tu wydajny procesor Intel Core i7-8565U, 16GB pamięci RAM, 1GB dysk SSD, a sam sprzęt charakteryzuje się długim czasem pracy na baterii sięgającym według zapewnień producenta do 15 godzin.

A Wy weszliście kiedyś w świat konwertowalnych laptopów udających tablety, czy raczej tego typu udziwnienia kompletnie Was nie interesują?