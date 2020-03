Lenovo ThinkBook 14 – solidny notebook dla pracusiów

Nie można mu też odmówić wydajności, zastosowano tutaj procesory Intel Core 10. generacji, które w połączeniu z nawet 16 GB pamięci RAM oraz szybkim dyskiem SSD sprawiają, że praca nawet nad dużymi arkuszami danych czy przy rozbudowanych projektach programistycznych nie stanowi problemu. W przypadku notebooka wydajność zawsze mocno skorelowana jest z systemem chłodzenia, który musi być w stanie odprowadzić nadmierną ilość energii cieplnej wytwarzaną przez procesor. W ThinkBooku nie ma z tym problemów, dzięki dobrze zaprojektowanemu obiegowi powietrza i specjalnie wyprofilowanym zawiasom. Nota bene zawias trzymający górną klapę ma zakres aż 180 stopni, co też czasami może być przydatne.

Wreszcie ThinkBook to również świetny ekran wyposażony w matową matrycę IPS o doskonałych kątach widzenia i świetnych kolorach, która sprawdza się również w słoneczne dni. Jak już wspominałem zamknięta jest w bardzo wąskich ramkach, dzięki czemu cały notebook wygląda bardzo nowocześnie i jest wyraźnie mniejszy, niż typowe urządzenia wyposażone w ekran o takiej przekątnej.

Warto też wspomnieć o baterii, dostępne są dwie opcje o pojemności 45 Wh lub 57 Wh, które powinny zapewnić od 9 do nawet 12 godzin ciągłej pracy. Nie to jest jednak najważniejsze. W obu przypadkach do dyspozycji mamy technologię Rapid Charge, która pozwala w krótkim czasie odzyskać dużą ilość energii i nawet jak nie macie czasu na pełne naładowanie notebooka, to w kilka minut jesteście w stanie przedłużyć mu czas pracy o kilka godzin, a to czasami może okazać się zbawienne.

Wszystko abyś czuł się bezpiecznie

Należy jednak pamiętać, że ThinkBook to komputer stworzony głównie z myślą o biznesie, a to oznacza zastosowanie szeregu rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo waszych danych. Począwszy od modułu TPM 2.0, który odpowiada za autoryzację użytkowników i szyfrowanie danych, w taki sposób, aby nikt niepowołany nie uzyskał dostępu do naszego komputera. Podobnie jak w nowoczesnych smartfonach, w ThinkBooku nie musimy wpisywać skomplikowanego hasła aby zalogować się do systemu, wystarczy użyć wbudowanego czytnika linii papilarnych współpracującego z funkcją Windows Hello i właśnie modułem TPM 2.0.

Co więcej nie musicie czekać na ekran logowania w systemie, wystarczy że włączycie komputer przykładając palec do czytnika, a autoryzacja logowania zostanie automatycznie przekazana do systemu Windows i po kilku sekundach powita was pulpit, a nie ekran logowania. To bardzo wygodne i przemyślane rozwiązanie, które jest drobiazgiem, ale wpływa diametralnie na przyjemność korzystania z notebooka, bo przecież logujemy się do systemu codziennie, a czasami nawet kilka razy dziennie.