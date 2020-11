Nie są to jednak jedyne leki, które przyjmuję regularnie. Druga fala pandemii spowodowała, że ponownie kontakt z jakimkolwiek lekarzem jest utrudniony, a zasadniczo, dostanie się do prywatnych usług medycznych też nie jest proste. A jeżeli się już da, to trzeba naprawdę słono zapłacić. Wizyta u neurologa kosztuje obecnie w Rzeszowie kilka ładnych stówek – koronawirus nieco namieszał na tym rynku i trudno się spodziewać, że to się szybko zmieni.

Całe szczęście, mogę otrzymać pomoc lekarza w nieco inny sposób

Problemem jest również zapisanie się do lekarza, również telefonicznie. W przychodni, w której jestem zapisany jest tylko jedno okienko rejestracji i pracuje tam zazwyczaj tylko jedna osoba. Co to oznacza? Że albo się nie dodzwonię, albo po prostu będę musiał czekać nawet 20 minut na swoją kolej. Nie jest to raczej ciekawa perspektywa i wolałbym „zamówić” usługę medyczną w prostszy sposób. I tu się okazuje, że moja poradnia znajduje się w platformie LekarzeBezKolejki.pl, gdzie mogę zapisać się do lekarza albo na teleporadę, albo jedynie po zamówienie recept. Jak to działa? Naprawdę dobrze.

Wystarczy, że wybiorę swojego lekarza rodzinnego w danej placówce i zamówię wizytę. Wpisuję swoje dane, wybieram jeden z dostępnych terminów i potwierdzam wszystko w ramach platformy webowej. Jest również druga opcja – jeżeli nie potrzebuję typowej porady internisty, mogę poprosić go jedynie o wypisanie konkretnych leków. Jako że mój lekarz dysponuje moją historią choroby i doskonale wie, że leczę się na kilka rzeczy – zwyczajnie wskazuję leki, które mi się skończyły, a następnie otrzymuję elektroniczną receptę na te medykamenty, które wskazałem w zleceniu. Następnie, muszę jedynie udać się do apteki celem wykupienia ich. I voila – nie muszę martwić się o to, że braknie mi potrzebnych specyfików.

Szczęśliwie, system recept elektronicznych pojawił się tuż przed pandemią

Mieliśmy ogromne szczęście, bo nie wiem jak by to wyglądało, gdyby nie było elektronicznych recept. Serio, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Gdy tylko pojawiła się możliwość otrzymania przepisu lekarza w ten sposób, od razu skonfigurowałem swoje konto pacjenta w taki sposób, aby recepty przybywały do mnie poprzez e-mail i telefon. Otrzymuję tam nie tylko kod do recepty, ale i jej elektroniczną wersję. Wolę okazywać ją w taki sposób, aby przy okienku nie dyktować numeru PESEL, którym przecież nie powinienem głośno się chwalić. Podaję farmaceutce telefon, ona skanuje dane i po chwili przynosi leki, które zabieram do domu. Wszystko działa tak, jak należy.