Przełom Japończyków. Usunięty lub utracony ząb będzie mógł "odrosnąć"

Nowa terapia ma być przeznaczona dla osób cierpiących na anodoncję, wrodzony stan, który powoduje brak pełnego zestawu zębów u około 1% populacji. Przyczyną tego schorzenia często są czynniki genetyczne. Osoby z anodoncją (które cierpią na brak jednego zęba) lub oligodoncją (które cierpią na brak sześciu lub więcej zębów), mają utrudnione podstawowe czynności, takie jak żucie, połykanie i mówienie, co negatywnie wpływa na ich stan zdrowia fizycznego. Nie sposób nie wspomnieć również o braku pewności siebie.

Główny naukowiec projektu, Katsu Takahashi, który jest kierownikiem wydziału stomatologii i chirurgii jamy ustnej w Szpitalu Kitano Medical Research Institute w Osace, podzielił się zadowalającymi wynikami badań. Eksperymenty przeprowadzone na małych zwierzętach, takich jak myszy i fretki, wykazały obiecujące rezultaty. Lek spowodował odrastanie nowych zębów, zarówno następujących po zębach mlecznych, jak i dorosłych zębów stałych. Odkryto, że jedno białko o nazwie USAG-1 ogranicza wzrost zębów, a zablokowanie jego działania może prowadzić do wyhodowania większej liczby zębów, niż jest to standardowo "przewidziane".

Lek może zmienić stomatologię na zawsze

Badacze skupili się na opracowaniu leku, który neutralizuje funkcję białka USAG-1. W eksperymentach na myszach z małą liczbą zębów lek spowodował pojawienie się nowych zębów. Publikacja wyników badań w amerykańskim artykule naukowym w 2021 roku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, jako pierwszy krok w kierunku stworzenia leku do regeneracji zębów. Obecnie zespół naukowców pracuje nad przygotowaniem leku do stosowania u ludzi. Po potwierdzeniu jego bezpieczeństwa będzie on testowany na dzieciach w wieku od 2 do 6 lat, które cierpią na bezzębie. Celem badaczy jest wypracowanie drogi do powszechnego stosowania leku w 2030 roku.

Sukces leku regenerującego zęby mógłby zmienić całą dziedzinę stomatologii. Obecnie ludzie, którzy utracili zęby z powodu poważnych ubytków lub chorób, muszą polegać na protezach. Jednak lek umożliwiający odrastanie zębów trzeciej generacji mógłby to zmienić. Katsu Takahashi wyraził nadzieję, że w przyszłości medycyna odrastania zębów będzie trzecią opcją, obok protez i implantów. To odkrycie może też rzucić nowe światło na ludzką zdolność do odrastania zębów. Mimo iż uważano, że ludzie mają zdolność do wyrastania tylko dwóch zestawów zębów w ciągu życia, istnieją dowody na to, że w naszej przeszłości było miejsce dla trzeciego zestawu. Lek może pomóc w przywróceniu tej utraconej zdolności.