Leica Leitz Phone 2, czyli fotograficzna legenda w smartfonie ze Snapdragonem

Leica to jedna z tych firm, którą wielu porównuje do Apple. Ich produkty określane są mianem lanserskich i zbyt drogich. Ale jak wiadomo — niemiecka firma której początki sięgają 1869 roku w ostatnich latach dość chętnie romansuje z producentami smartfonów. Bo to żaden sekret, że w dzisiejszych smartfonach dla wielu użytkowników przy przesiadce bardziej niż mocny procesor i oferujący lepszą jakość ekran liczy się... aparat fotograficzny. Coraz częściej to on odgrywa pierwsze skrzypce przy wyborze nowego urządzenia na najbliższe lata. A reklamowanie urządzeń firmami takimi jak Leica czy Zeiss bez wątpienia przyciąga uwagę klientów. Po co skupiać się jednak wyłącznie na kwestii aparatu, skoro do nazwy smartfona można także zaimportować nazwę jednej z firm? Leica Leitz Phone 2 jest tego idealnym przykładem. Ale od razu ostrzegam - nie róbcie sobie nadziei. To smartfon, który na tę chwilę trafia... wyłącznie na jeden rynek.

Leica Leitz Phone 2 - specyfikacja techniczna

Leica Leitz Phone 2 to smartfon zaprojektowany przy współpracy firmy Leica oraz Sharp. Dwójka w nazwie urządzenia nie jest przypadkowa - w ubiegłym roku świat doczekał się pierwszej generacji ich wspólnego smartfona. Firmy postanowiły kontynuować współpracę także w 2022 — również oferując smartfon tylko z jednym aparatem, który w tym roku zaoferuje 1-celowy sensor CMOS i 47,2 megapikseli. Aparat ma oferować obiektyw 19 mm oraz jasność f/1.9. Tym zestawem Leica ma nadzieję zaoferować "Leitz look" znany z ich obiektywów M.

Najważniejszą częścią smartfona z założenia ma być jego aparat, ale... co z resztą? Urządzenie ma zaoferować 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED IGZO o rozdzielczości 2730 x 1260 px. Cała konstrukcja ma ważyć tylko 211 gramów, z przodu zaś znajdzie się okrągłe wcięcie na ukrycie przedniej kamery (12 MP, f/2.3). Sercem smartfona będzie układ Snapdragon 8 Gen 1 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB na dane. Ostatni z elementów można rozbudować za pośrednictwem karty SD, na której bezproblemowo zapisywać będzie można zrobione smartfonem zdjęcia (do wyboru będą klasyczne *.jpg, *.dng lub *.raw). O to by możliwie jak najdłużej sprzęt podziałał na jednym ładowaniu zadba akumulator o pojemności 5000 mAh. Nie zabrakło także łączności NFC oraz certyfikatów IPX5-IPX8/IP6X.

Leica Leitz Phone 2 - cena

Smartfon - przynajmniej na starcie - dostępny będzie wyłącznie na rynku japońskim. Cena? 225,360 JPY — czyli według dzisiejszego kursu ok. 7325 złotych... czyli drożej niż przyjdzie nam lokalnie zapłacić za najtańszy wariant iPhone'a 14 Pro Max. Czy Leica Leitz Phone 2 znajdzie swoich miłośników? Coż — myślę, że podobnie jak pierwsza generacja urządzenia, będzie to sprzęt dość niszowy dla największych pasjonatów marki. Sprawy nie ułatwia też fakt, że będzie on dostępny wyłącznie na jednym rynku, który od lat zdominowany jest przez sprzęty Apple.