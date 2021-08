Odkąd Apple wprowadził na iOS ekran z biblioteką aplikacji i gier, w zasadzie korzystam już tylko z trzech ekranów na smartfonie - z głównego ekranu, gdzie trzymam jedynie osiem ikon aplikacji, z których codziennie korzystam, z lewego z widżetami i prawego z wszystkimi aplikacjami.

Good Launcher przypomina mi nieco moje obecne korzystanie z dostępu do aplikacji i gier zainstalowanych na iPhone.

Na start po uruchomieniu Good Launchera mamy możliwość wybrania sobie kolorystycznego motywu, sprawdzając od razu przy tym, jak będzie się prezentował na ekranie naszego smartfona.

Po jego wybraniu, uruchamia się już nam nowa nakładka na Androida, która zupełnie odmienia nie tylko wygląd pulpitu naszego smartfona, ale i korzystanie z niego. W dolnej części ekranu domyślnie pojawia się nam zegar, którego kliknięcie przenosi nas do budzika i aktualna data - przenosi do kalendarza oraz cztery ikony aplikacji.

Pierwsza to skrót do darmowego programu twórców nakładki - launcher jest zupełnie za darmo, nie wyświetla żadnych reklam, można więc tę małą "reklamę" im wybaczyć. Dalej mamy ikonę WhatsApp - w ustawieniach możemy ją odznaczyć, wskoczy wtedy ikona wiadomości SMS, ikonę aparatu oraz skrót do połączeń telefonicznych. Górny pasek statusów i powiadomień domyślnie jest wyłączony, można go przywrócić również w ustawieniach.

Co z resztą programów? Te umieszczone są w bibliotece aplikacji, którą uruchamiamy gestem przesunięcia palcem w górę ekranu. Ciekawie rozwiązano tu ich uruchamianie - po wpisaniu pierwszych liter danego programu czy gry następuje automatyczny start pasującej pozycji z listy wyszukiwania (działa to bardzo dobrze, ale można to wyłączyć w ustawieniach).

Dodatkowo, oprócz ikon z najcześciej używanymi skrótami na smartfonie, możemy dodać sześć innych aplikacji w ustawieniach, które pojawią się nam na pulpicie w formie tekstowej. Ich późniejsza podmiana wymaga jedynie dłuższego naciśnięcia danej pozycji na pulpicie i wybrania z listy innej aplikacji czy gry w to miejsce.

Jeśli za mało nam aplikacji, do których dostęp możemy uzyskać kciukiem, nawet przy dużych ekranach, możemy skorzystać z gestów. W ustawieniach możemy zdefiniować trzy takie gesty - przesunięcie ekranu w lewo, w prawo oraz dwukrotne stuknięcie w pulpit.

To w zasadzie wszystko, jak już wspominałem ustawienia (ustawienia uruchamiamy przez dłuższe naciśnięcie pulpitu) pozwalają jeszcze na zmianę ikony i skrótu do komunikatora na wiadomości SMS, przywrócenie górnego paska statusu, wyłączenie wyświetlania daty na pulpicie czy wyłączenie autouruchamiania aplikacji lub gier po wpisaniu w wyszukiwarce pierwszych ich liter.

Całość działa naprawdę dobrze, nie spowalnia systemu, a wręcz mam wrażenie, iż nieco przyspieszyło się uruchamianie programów. Nakładka wygląda ciekawie i intrygująco, z pewnością zwróci na siebie uwagę postronnych osób.

Good Launcher do pobrania jest za darmo z Google Play.

Źródło: Product Hunt.