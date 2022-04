Laptop u operatora. Sprawdzamy oferty za ok. 1,5 tys. zł w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Trochę odetchniemy dziś przy piątku od typowych zestawień ofert u naszych operatorów. Nie będzie smatfonów, nie będzie planów taryfowych, będą same laptopy. Dla odmiany postanowiłem dziś sprawdzić jakiego laptopa możemy kupić w okolicach 1,5 tys. zł w Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Jak wiemy, już od dłuższego czasu nasi operatorzy oferują zakup sprzętów w ratach 0%, co nie jest jeszcze takim standardem w elektromarketach prócz EURO RTV AGD, do którego dopiero ostatnio dołączył Media Expert.

Czasem u operatorów trafiają się dzięki temu niezłe okazje w przypadku smartfonów, ale przyjrzyjmy się dziś, jak to wygląda, jeśli chodzi o laptopy. Może ktoś z Was nosi się z zamiarem kupna takowego, a nie pomyślał nawet, by sprawdzić ich ofertę w sklepach naszych operatorów.

Laptop za ok. 1500 zł w Orange w ratach 0%

W sklepie Orange znalazłem w tej cenie laptopa TECHBITE Zin 3 14.1" z Windows 10 Professional na pokładzie, którego możemy zakupić w 20 ratach 0% po 72,45 zł. Łączny koszt wyniesie nas więc 1449,00 zł.

W pakiecie otrzymamy subskrypcję Microsoft 365 Personal. To jest promocja producencka techbite i obowiązuje w dniach od 18.10.2021 r. do 30.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. W regulaminie promocji wyczytałem, iż w puli jest 500 takich subskrypcji. Nie jest za to określony czas takiej subskrypcji, jednak Microsoft sprzedaje ją na rok lub na miesiąc, więc z dużym prawdopodobieństwem jest to ten maksymalny okres.

Promocja byłaby ciekawa, gdyby nie fakt, że zbiegła się ze sporą obniżką w elektromarketach. W Media Expert ten sam model, z tym samym systemem i subskrypcją Microsoft 365 Personal można kupić w 10 ratach 0% po 119,90 zł, czyli łącznie 1 199,00 zł, a więc ponad 300 zł taniej.

Laptop za ok. 1500 zł w T-Mobile w ratach 0%

Jednak na prawdziwą perełkę w tej cenie trafiłem w sklepie T-Mobile, gdzie aktualnie można zakupić w ofercie bez abonamentu Microsoft Surface GO 2 4/64, w 24 ratach 0% po 55 zł z opłatą na start 79,00 zł, czyli łącznie 1 399,00 zł.

Co prawda na tego laptopa też jest teraz spora zniżka w elektromarketach, ale nie aż taka. W EURO RTV AGD kupimy go w 10 ratach 0% po 219,90 zł, co daje nam 2 199,00 zł, a więc drożej niż w T-Mobile aż o 800 zł. Operator w swoim sklepie pisze o zniżce na poziomie 1 100, 00, ale to od ceny bazowej bez promocji, którą widzimy w EURO RTYV AGD. Niemniej i tak bardzo dobra cena za tego laptopa.

Laptop za ok. 1500 zł w Plus w ratach 0%

Plus nie ma aktualnie w sklepie laptopa w okolicach 1 500,00 zł. Najtańszy jest obecnie inny model tecbite - Arc 13.3 Slim 128GB.

Można go kupić z opłatą na start 99 zł i w 24 ratach po 75 zł, co daje nam łącznie 1 899,00 zł. Tak się składa, że on również ma spora obniżkę w elektromarketach.

W Media Expert można go kupić w 10 ratach 0% po 179,99 zł, czyli łącznie za 1 799,99 zł, a więc 100 zł taniej.

Laptop za ok. 1500 zł w Play w ratach 0%

Na koniec zostaje nam jeszcze Play. U tego operatora podobnie jak w Orange możemy zaopatrzyć się w laptopa Techbite ZIN 3 14.1 z subskrypcją Microsoft 365 Personal. Jednak mimo, że na stronie widać oznaczenie rat 0%, w szczegółach produktu dostępna jest tylko sprzedaż za gotówkę.

Play wycenia ten model na 1 399,00 zł, a więc taniej o 50 zł niż w Orange, ale drożej o 200 zł niż w Media Expert. Tak więc, jeśli szukacie aktualnie laptopa za około 1 500,00 zł, aktualnie warto zastanowić się nad ofertą T-Mobile.

