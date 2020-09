Nowa, przerażająca, metoda podsłuchu: lamphone. Zgaś światło, jeżeli nie chcesz być słyszany

Podsłuch na podstawie obserwacji żarówek. To nie sci-fi, to rzeczywistość

Podsłuch na podstawie obserwacji żarówki wydaje się pomysłem rodem z filmów szpiegowskich, gdzie wszystko jest możliwe. Wiecie, trochę jak w przygodach Angusa MacGyvera, który zawsze potrafił zrobić coś z niczego i wszystko działało jak trzeba. Ale naukowcy z izraelskiego uniwersytetu Bena Guriona oraz instytutu nauki Weizmanna podzielili się kilka dni temu ze światem zupełnie nową techniką podsłuchu, którą nazwali lamphone. Opiera się ona na odczytywaniu dźwięków z drgania żarówek. By móc z niej skorzystać niezbędne będą oczywiście specjalistyczne narzędzia — ale te nie są tak drogie, jak można byłoby to sobie wyobrażać. Ich całkowity koszt zamyka się w niespełna tysiącu dolarów — teleskop i elektro-optyczny czujnik pozwolą nasłuchiwać dźwięków w miejscach oddalonych nawet o setki metrów. Wszystko to w oparciu o baczną obserwację wibracji, w które wypowiadane słowa wprowadzają szkło oraz wnętrze żarówek. Wspomniane akcesoria odpowiednio wykorzystane potrafią nie tylko na „czysty” odsłuch słów, ale pozwolą nawet rozpoznać… odtwarzaną muzykę! Nie potrzeba ingerować w żadne urządzenia, nie trzeba niczego rozkręcać by podłożyć pluskwę, po prostu potrzeba zestawu umiejętności i specjalnego sprzętu — który jak na swoje możliwości nie poraża ceną. Aha, no i oczywiście niezbędny będzie też dostęp do widoku na żarówkę.

Naukowcy testowali podsłuch lamphone na sporej odległości — i nawet kilkadziesiąt metrów nie stanowiło żadnego problemu. Poza teleskopem mieli do swojego użytku także specjalny przetwornik, który sygnały analogowe przekształcał w cyfrowe informacje, a laptop ze specjalnym oprogramowaniem analizował i „odszyfrowywał” informacje. Czy to znaczy, że ta metoda jest nieskazitelna? Nic z tych rzeczy — na tę chwilę wiadomo wyłącznie jak z niej skorzystać przy wiszących żarówkach — kiedy te są „na sztywno”, sytuacja staje się dużo bardziej problematyczna.

Lamphone to jeszcze bardzo młoda metoda podsłuchu — trudno wyrokować już teraz czy wśród zainteresowanych znajdzie odpowiednie uznanie, ale sam fakt podsłuchu z odległości na podstawie drgania żarówki brzmi jak coś nie z tego świata.