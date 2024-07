Powieść Prusa wraca na ekrany. Lalka powtórzy sukces nowego Znachora?

Bolesławowi Prusowi udało się stworzyć książkę, która po nocach śni się licealistom. Lalka nie jest łatwą lekturą, a przez charakterystycznych bohaterów i stała się obiektem licznych memów młodego pokolenia, które teraz w końcu będzie mogło doświadczyć jej w odświeżonej formie. Wszystko za sprawą ogłoszonej dziś ekranizacji, która w niedalekiej przyszłości trafi do kin. Twórcy zapowiadają znakomite wydarzenie filmowe.

Nowa Lalka będzie „porywająca i chwytająca za serce"

W polskiej kinematografii można ostatnio dostrzec nutę nostalgii i inspiracji dziełami kultury sprzed lat. Pojawiła się nowa wersja Znachora, Sami swoi czy Chłopów, a miłośnicy seriali zakochali się w 1670, który bądź co bądź przenosi nas do nieco przerysowanych czasów naszych przodków. Teraz przyszedł czas na Lalkę Bolesława Prusa – ta ostatni raz świętowała ekranizację w 1977, więc jest co odświeżać.

Za sterami produkcji stanął Radosław Drabik (Planeta singli) a zdjęciami zajmą się Maciej Kawalski (Niebezpieczni dżentelmeni) i Piotr Sobociński Jr (Wołyń, Boże Ciało)

Pomysł ekranizacji jednej z najważniejszych polskich powieści, epickiego romansu, przyszedł do mnie naturalni. Jako widz, ale także producent bardzo stęskniłem się za kinem. Niewiele polskich filmów, szczególnie po pandemii potrafi zapełnić kinowe sale. Chcę dostarczyć jakościową produkcję, która wyciągnie Polaków z domów i da im świetny czas przed dużym ekranem – Radosław Drabik w wypowiedzi dla Filmweb

Film ma być atrakcyjny, porywający i chwytający za serce – jak twierdzi sam Maciej Kawalski. Zdjęcia ruszą w 2025 roku, a na obecnym etapie twórcy skupiają się na kompletowaniu aktorów. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kto obsadzi główne role i kiedy możemy spodziewać się przybliżonej premiery kinowej.