LaCie 1big Dock SSD Pro. Z wysoką ceną idą duże możliwości

Dla kogo taki sprzęt? Dla profesjonalistów i co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. To nie jest dysk zewnętrzny, na którym będziecie sobie instalować gry kiedy skończy Wam się miejsce na podstawowym napędzie. Sprzęt skierowano do fotografów i montażystów wideo, co ewidentnie daje do zrozumienia komplet czytników z przodu urządzenia. Transfery są na tyle dobre, że nie czułem różnicy względem dysków w komputerze, co też oczywiście przełożyło się na przyjemny i sprawny montaż materiałów w Adobe Premiere Pro. Czy chciałbym LaCie 1big Dock SSD Pro na swoim biurku? Oczywiście, niestety urządzenie jest poza moimi możliwościami finansowymi i ewidentnie producent kieruje je do osób, których czas i wygodna pracy są na tyle cenne, by LaCie 1big Dock SSD Pro szybko na siebie zarobił.