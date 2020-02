Ford chce zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów za pomocą kurtki z emoji

Jazda rowerem po drogach nie zawsze jest bezpieczna. Trzeba zachować zdrowy rozsądek i mieć nadzieję, że nie trafimy na wyjątkowo złego kierowce. Oczywiście cykliści mogą starać się, aby ich przejazd był jak najbardziej bezpieczny. Ważne jest trzeźwe myślenie, skupienie oraz stosowanie się do przepisów. Ford wychodzi na przeciw osobom, dla których te rzeczy to zdecydowanie za mało. Jak sami twierdzą, kurtka zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo rowerzystów na drogach.

Kurtka emoji od Forda ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów na drogach

Kurtka została stworzona we współpracy z Desingworks i jest częścią kampanii Forda „Share the road”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Z tyłu kurtki umieszczono panel z siatki LED, który jest połączony z bezprzewodowym pilotem przymocowanym do kierownicy. Wielkiego wyboru wśród emotek (nie)stety nie ma. Rowerzyści mają do dyspozycji buźkę uśmiechniętą, neutralną i zagniewaną. Oprócz tego mogą skorzystać ze strzałki w lewo i prawo oraz z trójkąta ostrzegawczego.

Ford intencje ma oczywiście dobre. Chce poprawić bezpieczeństwo na drogach, łagodzić napięcie i ułatwić komunikację. Na ulicach wciąż ginie zbyt wielu rowerzystów, więc każde działanie, które będzie w stanie zmniejszyć tę liczbę, jest słuszne. Trudno mi jednak orzec, czy to najlepsza z możliwych opcji. Emotki towarzyszą naszej komunikacji już od dłuższego czasu i te, które oferuje Ford byłby dla wszystkich odbiorców raczej oczywiste. Czy jednak dla niektórych kierowców pierwszą reakcją nie byłoby zmieszanie i niepewność, zamiast tego, czego oczekuje od nich rowerzysta? Przekonamy się, jeśli kurtki wejdą do powszechniejszego obiegu.

