Czy kurierzy UPS w Polsce także skręcają tylko w prawo?

Ma to sens, ponieważ skręcanie w lewo na skrzyżowaniach wiąże się z szeregiem zjawisk. Po pierwsze, jest ono mniej efektywne jeżeli chodzi o spalanie i czas, ponieważ na skręt w lewo trzeba zazwyczaj dłużej czekać. Poza tym – taki skręt jest zazwyczaj dużo bardziej niebezpieczny i w czasie takiego manewru dochodzi do większej liczby kolizji. Tymczasem skręt w prawo jest szybszy, zużywa mniej paliwa i jest bezpieczniejszy. Dlatego też system, który odpowiada za planowanie trasy dla kurierów UPS robi to w taki sposób, by mieli oni na swojej trasie jak najwięcej właśnie takich manewrów.

Czy w Polsce kurierzy UPS też skręcają tylko w prawo?

Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o systemie ORION, byłem bardzo zaciekawiony, czy faktycznie pozwala on oszczędzić czas i paliwo. Jak się okazało – faktycznie tak jest. Liczby robią wrażenie. Jak wynika z danych UPS, dzięki systemowi ORION rocznie oszczędzają oni 45 460 993 litrów paliwa, 100 000 ton metrycznych emisji gazów cieplarnianych i są w stanie dostarczyć 350 tys. więcej przesyłek. Zestawienie to nie zawiera liczby unikniętych wypadków i czasu oszczędzonego na rozwiązywaniu powstałych w ten sposób problemów. Dlatego też byłem ciekawy, czy w Polsce UPS także korzysta z systemu ORION. Głównym problemem, jaki widziałem w tym, by ten system sprawdził się także u nas jest konstrukcja polskich miast. Stanach Zjednoczonych dużo miejscowości stworzonych jest na bazie planu siatki i wygląda w ten sposób: