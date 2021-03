Kupujesz lub sprzedajesz w Internecie? Poznaj mechanizmy stosowane przez oszustów i nie daj się nabrać!

Według opublikowanego w ubiegłym roku raportu Juniper Research „Oszustwa związane z płatnościami online: nowe zagrożenia, analiza i prognozy na lata 2020 – 2024”, do 2024 roku straty finansowe spowodowane oszustwami związanymi z płatnościami online będą kosztować sprzedawców e-commerce na całym świecie ponad 25 mld dolarów rocznie – to ponad 50% więcej niż obecnie. Główną przyczyną tak znaczącego wzrostu jest rosnąca popularność e-zakupów. Na skutek pandemii i związanych z nią obostrzeń ludzie na całym świecie coraz częściej i chętniej wybierają zakupy w sieci. Badanie przeprowadzone na zlecenie PayPal przez IPSOS wiosną 2020 roku na grupie 2000 respondentów w Polsce, wykazało, że tylko w trakcie pierwszego lockdownu na zakup produktów za pośrednictwem Internetu zdecydowało się aż 78% Polaków, a z różnego rodzaju usług online korzystał co czwarty mieszkaniec kraju.

„Internet stwarza idealne warunki do rozwoju handlu. Sprzedającym umożliwia dostęp do klientów na całym świecie, a kupującym – do większej liczby atrakcyjnych ofert. Korzystając z dobrodziejstw e-zakupów trzeba jednak pamiętać, że w sieci, podobnie jak poza nią, zdarzają się osoby o nieuczciwych zamiarach. Dlatego zarówno kupując, jak i sprzedając w Internecie należy zachować czujność i kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Warto również znać mechanizmy i triki stosowane przez przestępców oraz korzystać z rozwiązań oferujących dodatkową ochronę” – mówi Efi Dahan, dyrektor zarządzający PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję i Izrael.