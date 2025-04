Kino w domu: Sprawdzamy projektory od 300 do 10000 zł.

Który projektor warto kupić do domu?

Jeszcze niedawno projektory kojarzyły się głównie z salami konferencyjnymi albo pokaźnymi wydatkami, na które mogli sobie pozwolić nieliczni. Dziś to już zupełnie inna historia – ceny wyraźnie spadły, a różnorodność modeli sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Możemy przebierać w urządzeniach za kilkaset złotych, idealnych, aby sprawdzić, czy projektor to w ogóle coś dla nas, aż po sprzęty z górnej półki, które zamienią salon w domową salę kinową.

W tym artykule prześwietlamy najciekawsze propozycje projektorów z różnych półek cenowych. Dowiesz się, które urządzenia można wybrać "na start", które modele warto rozważyć w nieco większym budżecie, a które już zdecydowanie uderzają w segment premium. Czy warto dołożyć trochę grosza do wyższej jasności i rozdzielczości? Co z nagłośnieniem i głośnością pracy urządzenia? Czy 4K rzeczywiście robi aż taką różnicę? Sprawdzamy.

OVERMAX Multipic 2.5

OVERMAX Multipic 2.5 to jedna z tych opcji, które najlepiej sprawdzają się, gdy szukamy supertaniego projektora do niezobowiązujących zastosowań – za 319 zł trudno o coś bardziej przyjaznego dla portfela. Jasność na poziomie 2000 lumenów i maksymalna przekątna obrazu do 120 cali brzmią całkiem obiecująco, zwłaszcza gdy chcemy urządzić mini seans w salonie lub nawet w ogrodzie. Nie liczmy jednak na superwyraźny obraz przy świetle dziennym. Urządzenie będzie ok, jeśli planujemy puszczać dzieciom bajki czy korzystać z niego w ramach gadżetu do prostych prezentacji. Fajnie, że producent pomyślał o wbudowanym głośniku – w razie czego zawsze można dołączyć własne nagłośnienie, ale do sporadycznych projekcji może wystarczyć. Dzięki kompaktowym wymiarom i pilotowi da się go łatwo umieścić w dowolnym miejscu w domu, a zestaw złącz (HDMI, USB, AV, wyjście słuchawkowe) pozwala podłączyć właściwie wszystko, czego potrzebujemy. Jasne, nie jest to sprzęt do pełnoprawnego kina domowego z zapierającym dech w piersiach kontrastem i odwzorowaniem barw, ale jako gadżet, dodatkowy ekran do gier czy urządzenie rozrywkowe dla dzieci – może się sprawdzić.

WANBO TT

WANBO TT to propozycja dla osób, które chcą niedrogo wejść w świat projektorów, ale zależy im na nieco bardziej zaawansowanym urządzeniu niż te z najniższej półki cenowej. W cenie około 999 zł otrzymujemy sprzęt o rozdzielczości Full HD (1080p) i jasności na poziomie 650 ANSI lumenów. Dużym ułatwieniem jest wbudowana funkcja AI Auto Focus, która automatycznie dopasowuje ostrość do odległości projekcji, a korekcja trapezowa sama koryguje kąt wyświetlania. Dzięki systemowi opartemu na Linuxie, za pośrednictwem Google Play Store można instalować różne aplikacje, od Netfliksa czy Prime Video aż po mniej oczywiste serwisy. Docenić trzeba też HDR10, który poprawia kontrast i głębię kolorów, sprawiając, że filmy i seriale prezentują się bardziej realistycznie. Projektor jest przy tym zaskakująco lekki (0,9 kg), więc nietrudno wrzucić go do plecaka i zabrać do znajomych czy na wieczorne oglądanie pod chmurką. Na pokładzie znalazło się jedno wejście HDMI, złącze USB do odtwarzania multimediów i wyjście liniowe audio – jeśli chcemy podłączyć bardziej rozbudowany system głośników. Wygodę obsługi dodatkowo podbija asystent głosowy Google Assistant oraz wbudowana funkcja Chromecast, dzięki którym możemy bez trudu przesyłać treści z telefonu czy komputera i cieszyć się projekcją na dużym ekranie.

SAMSUNG The Freestyle

Samsung The Freestyle to propozycja dla tych, którzy szukają projektora z dużą dawką funkcji. Koszt? Około 2800 zł. Najbardziej przykuwa uwagę obrotowa konstrukcja, dzięki której możesz wyświetlać obraz niemal wszędzie – na ścianie, suficie czy innej płaskiej powierzchni. Sprzęt automatycznie koryguje przekrzywiony obraz i sam dobiera odpowiednią ostrość, a nawet dostosowuje się do koloru tła, więc nie musisz się siłować z ręcznymi ustawieniami. Rozdzielczość Full HD i przyzwoita jasność gwarantują, że filmy, seriale czy gry prezentują się wyraźnie, gdy pokój jest wyciemniony. Jego kompaktowy rozmiar i niewielka waga sprzyjają mobilności – możesz wsunąć go do plecaka, podłączyć do powerbanku i cieszyć się seansem choćby w ogrodzie. Poza tym mamy tu cały zestaw funkcji Smart TV – dostęp do aplikacji streamingowych, tryb Ambient (świetna opcja, żeby nadać wnętrzu nastrojowy klimat), a nawet gry w chmurze, jeśli brakuje Ci konsoli. Nie zabrakło też możliwości sparowania dwóch par słuchawek Bluetooth. Miłym akcentem jest pilot SolarCell – ładuje się przez panel solarny, więc nie musisz nieustannie pamiętać o bateriach.

EPSON EF-12

EPSON EF-12 to projektor, który przyciąga uwagę nie tylko jakością obrazu, ale i ciekawym designem. W cenie około 3580 zł dostajemy sprzęt oparty na technologii 3LCD, co skutkuje jaśniejszym, bardziej nasyconym obrazem i żywszymi kolorami. Dzięki temu seanse filmowe naprawdę potrafią wciągnąć – zwłaszcza gdy wykorzystamy przekątną do 150 cali i współczynnik kontrastu 2500000:1, przekładający się na przyjemną dla oka głębię czerni. Urządzenie można ustawić w dowolnym kierunku i wyświetlać obraz nawet na suficie, co otwiera pole do kreatywnej zabawy. Na pochwałę zasługuje też miedziana ramka i wbudowany głośnik Yamaha, który zapewnia całkiem solidne brzmienie bez dodatkowego nagłośnienia. Na pokładzie znajdziemy Android TV i Google Assistant, co oznacza szybki dostęp do aplikacji streamingowych i gier, a laserowe źródło światła powinno nam wystarczyć na długie lata komfortowego użytkowania – bez konieczności częstej konserwacji czy wymiany lampy. Jeśli więc szukasz projektora, który łączy jakość, styl i nowoczesne funkcje, EPSON EF-12 może być wart rozważenia.

OPTOMA UHD38X

W cenie około 4000 zł otrzymujemy projektor z wyśrubowaną specyfikacją: rozdzielczością 4K UHD (8,3 mln pikseli), obsługą HDR10 i HLG oraz niezwykle niskim input lagiem, wynoszącym zaledwie 4,2 ms w trybie gry. Miłośnicy dynamicznych tytułów docenią częstotliwość odświeżania do 240 Hz, co przekłada się na płynny obraz i minimalne opóźnienie – istotne zwłaszcza w grach online. Gdy chcemy wykorzystać go do rozrywki domowej (filmy, transmisje sportowe, seriale), wysoka jasność i nasycenie kolorów sprawiają, że obraz pozostaje czytelny nawet w stosunkowo jasnym pomieszczeniu. Ogromna maksymalna przekątna (nawet do 300 cali) pozwala poczuć się, jakbyśmy mieli w salonie prywatną salę kinową, a system zarządzania barwami i tryb ISF umożliwiają precyzyjne ustawienie kolorów zgodnie z naszymi preferencjami. Projektor posiada dwa wejścia HDMI, więc bez problemu podłączymy konsolę, laptopa czy dekoder, a dzięki korekcji czterech narożników można go ustawić nawet w trudniejszych warunkach lokalowych. Dodatkowym atutem jest praktyczna funkcja dostosowania obrazu do koloru ściany i podświetlany pilot, ułatwiający obsługę w ciemnym pokoju.

HISENSE C1

HISENSE C1 to już projektor laserowy z wyższej półki (ok. 6440 zł). Zastosowanie potrójnego lasera (czerwony, zielony i niebieski) i pokrycie do 110% przestrzeni barw BT.2020 przekłada się na intensywne, żywsze kolory. Do tego mamy tu rozdzielczość 4K UHD, obsługę Dolby Vision i HDR10/HLG, więc efekt końcowy robi wrażenie zarówno w filmach, jak i transmisjach sportowych. Jasność 1600 ANSI lumenów pozwala cieszyć się obrazem nawet przy dziennym świetle, a zakres przekątnej (od 65 do 300 cali) daje dużą swobodę ustawienia w różnych pomieszczeniach. Urządzenie samo koryguje ostrość i geometrię kadru dzięki systemowi HISENSE Auto Magic AI, co ułatwia szybkie rozpoczęcie seansu bez długich konfiguracji. Wbudowane głośniki JBL (każdy 10 W) obsługują Dolby Atmos, dostarczając dźwięk przestrzenny bez dodatkowego sprzętu, choć oczywiście można podłączyć lepsze audio przez HDMI 2.1. Mamy tu również system VIDAA OS, znany z telewizorów HISENSE, zapewniający dostęp do popularnych aplikacji (Netflix, Disney+, Prime Video i inne). Dla graczy przewidziano tryb gamingowy i obsługę HDMI 2.1, a technologia MEMC pomaga zachować płynność nawet w szybkich scenach. W dodatku projektor wygląda nowocześnie i stylowo, więc nie trzeba go ukrywać w kącie – dobrze skomponuje się z wystrojem salonu.

XIAOMI Mi Laser 150

XIAOMI MI LASER 150 to już znaczący wydatek. Kosztuje ok. 10000 zł. Oferuje możliwość uzyskania obrazu o przekątnej aż do 150 cali. Mamy też wyświetlanie obrazu w rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) lub 4K UHD (3840 × 2160). Technologia laserowa ALPD 3.0 firmy Appotronics zapewnia jasność na poziomie aż 5000 lumenów. Oznacza to, że nawet w ciągu dnia projekcja będzie dobrze widoczna, co często stanowi wyzwanie dla mniej zaawansowanych projektorów. Cieszy też kontrast 3000:1 i wsparcie dla HDR, dzięki czemu ciemne fragmenty filmu czy gry stają się wyraźniejsze. Nie zapomniano również o nagłośnieniu. Mamy tu podwójny głośnik z systemem Dolby DTS. Wbudowane wentylatory w połączeniu z dodatkowymi radiatorami skutecznie odprowadzają ciepło, a jednocześnie projektor pozostaje dość cichy (ok. 32 dB). Niewątpliwym atutem jest też wytrzymałość lampy laserowej (do 25 tysięcy godzin), co oznacza, że będziesz cieszyć się domowymi seansami przez długie lata bez konieczności wymiany źródła światła.