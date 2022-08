Którego iPhone teraz kupić? Podpowiadam według zdrowego rozsądku

Niedługo premiera nowego iPhone 14, to często okazja dla niektórych użytkowników smartfonów z Androidem na przesiadkę, wypróbowanie i sprawdzenie czy rzeczywiście to tak dobre urządzenia, jak głoszą ich użytkownicy. Ja mam nieco odmienne spojrzenie na tę kwestię.

Nie będzie tu o nic o cyferkach czy dostępnych parametrach sprzętowych, jedynie osobiste (kilkuletnie) doświadczenia w korzystaniu z urządzeń Apple. Nie będę też na siłę do nich przekonywał, zwyczajne zdroworozsądkowe spojrzenie na temat, tylko dla osób, które rzeczywiście zastanawiają się aktualnie nad przesiadką na iOS.

iPhone to smartfony, którym producent zapewnia najdłuższe wsparcie i aktualizacje systemu - fakt. iPhone to smartfony, które charakteryzują się wysoką wydajnością przez kilka lat od premiery - fakt. iPhone to smartfony, które najdłużej trzymają swoją cenę na rynku - z uwagi na powyższe uzasadniony fakt. iPhone to smartfony, które warto kupować w dniu premiery - również z uwagi na powyższe - nie.

Na iOS przesiadłem się na początku 2017 roku kupując iPhone SE, pod koniec 2018 zmieniłem go na iPhone 7, a w kwietniu 2021 roku na iPhone 12 mini. Wszystkie trzy smartfony kupowałem nowe w jednym z elektromarketów, wszystkie mają aktualnie najnowszą wersję systemu iOS.

Przez cały okres użytkowania poszczególnych modeli, nie uświadczyłem w nich najmniejszego spadku wydajności w porównaniu z pierwszym uruchomieniem. Niemniej zmieniałem je dwa razy z różnych względów, które w tym wpisie nie mają znaczenia.

Zatrzymajmy się jednak na modelu iPhone 7, bo po przesiadce na iPhone 12 mini w kwietniu 2021 roku, nie odłożyłem go do szuflady, tylko przekazałem innej osobie, korzystającej z rocznej Motoroli, którą wówczas można było kupić w cenie używanego iPhone 7.

Przejście na iPhone 7 skomentowała ta osoba jednym słowem - rakieta. Korzysta z niego do dziś, jednak po jednej z ostatnich aktualizacji iOS stwierdziła już wyraźny spadek wydajności - przy dużej liczbie otwartych aplikacji w tle telefon zwyczajnie zaczął mulić.

Tak więc nie nadaje się „już” do komfortowego korzystania, jednak mówimy o telefonie, który swoją premierę miał w 2016 roku! Nie, nie oznacza to, że będę Wam polecał kolejny model iPhone 8, bo to mija się z celem i sensem. A cel jest taki, by móc korzystać z takiego urządzenia przez conajmniej kilka lat, bez takich doświadczeń.

Choć to też trochę z zapasem, bo według badania przeprowadzonego przez Kantar Polska w tym roku, co trzeci użytkownik telefonu posiada go od 1,5 roku do 3 lat, a większość ma go od mniej niż 1,5 roku.

Z drugiej strony, większe znaczenie ma tu inny parametr, co ile wymieniamy telefony? I tu okazuje się, że wprawdzie 40% chciałoby wymieniać go częściej niż co półtora roku, jednak w rzeczywistości robi tak tylko 12% osób, a 46% co dwa lata. Sporo też osób robi to rzadziej niż dwa lata - 36%. Niemniej badani tu byli użytkownicy głównie Androida - 86%, iPhone - 12%. Podejrzewam, że w przypadku spytania samych użytkowników systemu Apple, dane te byłyby zupełnie inne.

Który więc iPhone teraz wybrać? Jeśli nie zależy Wam na nowinkach, które pojawiły się od wersji iPhone 12, z powodzeniem przez przynajmniej najbliższe trzy lata korzystalibyście z nowego iPhone XR, który swoją premierę miał w 2018 roku. Jednak z uwagi na to, że tego telefonu nie ma już w oficjalnej dystrybucji, również w elektromarketach, najrozsądniej będzie kupić teraz iPhone 11 z 2019 roku. W sklepie Apple, najtańsza wersja iPhone 11 64 GB kosztuje obecnie 2 599,00 zł, z kolei w elektromarketach kupicie go za gotówkę lub na raty 0% za 2 444,00 zł.

Osobom, którym zależy na 5G - już wszyscy operatorzy z „wielkiej czwórki” mają wsparcie tej technologii dla iPhone, polecam iPhone 12 mini (w sklepie Apple: 3 149,00 zł, elektromarkety: 2 949,00 zł). Mam go od kwietnia 2021 roku - bez żadnej ryski na ekranie, nie zacina, nawet przy kilkunastu otwartych w tle aplikacjach - będziecie z niego z pewnością zadowoleni przez kilka najbliższych lat. Kolejny model - iPhone 13 nie przyniósł jakichś znaczących zmian w porównaniu z iPhone 12, podobnie ma być w przypadku iPhone 14.

Ceny iPhone Cena przed konferencją Nowa cena Różnica iPhone 12 64GB 4 199,00 zł 3 599,00 zł 600,00 zł iPhone 12 128GB 4 449,00 zł 3 849,00 zł 600,00 zł iPhone 12 256GB 4 949,00 zł 4 349,00 zł 600,00 zł iPhone 12 mini 64GB 3 599,00 zł 3 149,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 128GB 3 849,00 zł 3 399,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 256GB 4 349,00 zł 3 899,00 zł 450,00 zł

Na koniec mała uwaga dla osób, które zdecydowane są jednak na iPhone 13 - z zakupem któregoś z tych modeli warto wstrzymać się do premiery iPhone 14. Sprawdzałem w zeszłym roku i chwilę po premierze iPhone 13 - smartfony iPhone 12 potaniały od 450 zł do 650 zł.