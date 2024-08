Kto i kiedy może zastąpić Google? Ekspert odpowiada

Krzysztof Rosiński, Managing Partner i CTO w firmie MarTech & E-commerce connected Salestube, pełni również funkcję Chief AI Officer’a w grupie marketingowo-technologicznej Group One. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie w branży reklamowej, a przed dołączeniem do Salestube przez dziesięć lat pracował w Google. Obecnie odpowiada za dostarczanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji, oraz strategii bazujących na danych dla agencji wchodzących w skład Group One.

W trakcie swojej kariery zawodowej Rosiński pracował jako analityk, data scientist oraz konsultant biznesowy. Był również mentorem w programie Google Campus oraz stypendystą i absolwentem Google Business Academy, realizowanej we współpracy z Duke University.

W nadchodzącym odcinku podcastu poruszane będą pytania, czy ktoś jest w stanie zastąpić Google, dlaczego młodzi ludzie wybierają inne narzędzia i usługi do wyszukiwania oraz jakie to są narzędzia. Nie zabraknie również dyskusji o trwającej rewolucji związanej z AI i jej wpływie na pozycję gigantów technologicznych.

Czy Google jest nie do zastąpienia?

Grafika główna - Źródło: Depositphotos