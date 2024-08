To działo się z Księżycem w dalekiej przeszłości. Będziesz zaskoczony

Obecnie Księżyc krąży wokół Ziemi w odległości około 384 600 kilometrów. W przeszłości jednak, podczas jego formowania się, znajdował się on znacznie bliżej. Szacuje się, że Księżyc powstał około 4,5 miliarda lat temu na skutek kolizji Ziemi z obiektem o rozmiarach zbliżonych do Marsa. Fragmenty tej kolizji utworzyły Księżyc, który znajdował się wtedy około 19 135 kilometrów od Ziemi. To oczywiście wyliczenia oparte na szacunkowych danych.

Na przestrzeni miliardów lat orbita Księżyca zmieniała się, co budzi pytania dotyczące jego początków. Dziś nachylenie orbity Księżyca względem orbity Ziemi wokół Słońca wynosi około 5 stopni. Naukowcy sugerują jednak, że początkowo mogło to być nawet 10 stopni. Przyczyna tego nachylenia pozostaje dla nas tajemnicą, choć badacze spodziewali się, że orbita Księżyca będzie bardziej zbliżona do orbity Ziemi wokół Słońca. Ta hipoteza w toku badań jednak upadła.

W ramach najnowszych badań, naukowcy z Nevada University w Las Vegas zbadali wpływ grawitacyjny szczątków pozostałych po kolizji, która doprowadziła do powstania Księżyca, na ewolucję jego orbity. W początkowym okresie istnienia Układu Słonecznego było znacznie więcej małych ciał i przeróżnych odłamków niż obecnie. Większość z nich albo uderzyła w Ziemię lub Księżyc, albo została wyrzucona w przestrzeń kosmiczną, jednak pewna część mogła pozostać na orbitach wokół Ziemi i Księżyca. Ów okres był niezwykle burzliwy i zarówno Ziemia, jak i Księżyc były wprost bombardowane wszędobylską materią.

Większość dotychczasowych prac skupiała się na obecnej konfiguracji orbity Księżyca. Tym razem naukowcy postanowili uwzględnić możliwe w przeszłości parametry, aby zbadać, jak mniejsza odległość między Ziemią a Księżycem mogła wpłynąć na ich orbity.

Nie jesteśmy w stu procentach pewni, czy takie orbity rzeczywiście istniały, jednak badacze sugerują, że ich istnienie mogło mieć duże znaczenie dla tego, w jakiej odległości znajdować się od nas Księżyc i dla jego orbity — zarówno w kontekście Ziemi, jak i Słońca. Możliwe, że podobne zjawiska mogą występować w innych układach planetarnych, co może mieć wpływ na dynamikę układów, w których znajdują się egzoplanety będące obecnie istotnym punktem zainteresowania naukowców. Dalsze analizy w tym kontekście mogą otworzyć nam nowe perspektywy w zakresie poszukiwania podobnych zjawisk w innych układach, co może wpłynąć na nasz stan wiedzy na temat ich ewolucji. A to akurat jest dla nas wiedzą niezwykle potrzebną.