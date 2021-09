Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu planuje zainstalować na peryferyjnych osiedlach miasta nowe książkomaty. Mają one pojawić się na Chartowie, Górczynie, Ratajach, w Antoninku i kilku innych rejonach Poznania. Biblioteka chce by było ich 11 i prowadzi rozmowy z kilkoma sieciami handlowymi, by to właśnie w pobliżu supermarketów pojawiła się nowa infrastruktura. książkomatom ma towarzyszyć aplikacja mobilna pozwalająca czytelnikom na szybkie zamówienie wybranej książki do automatu oraz da bibliotekarzom dodatkowe narzędzia w pozyskiwaniu tytułów do bibliotek.

Książkomaty Biblioteki Raczyńskich powstają w ramach projektu „Sztuczna inteligencja w służbie książki” zraz z dofinansowaniem o wartości ponad 333 tys. euro, otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce.

Podobne rozwiązania już pojawiły się w niektórych miastach Polski. W Warszawie działa kilka książkomatów obsługiwanych przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Wawer. Po zamówieniu z internetowego katalogu do wybranego automatu, książki czekają na odbiór do 3 dni. Do ich odebrania wystarczy karta biblioteczna, którą należy zeskanować czytnikiem. Na ekranie pojawi się informacja z listą zarezerwowanych ksiązek, a po potwierdzeniu otworzy się jedna ze skrytek. Zwrotów tak wypożyczonych książek można dokonać bezproblemowo z wykorzystaniem tzw. wrzutni. Te znajdziecie w sąsiedztwie bibliotek (dostępność wrzutni zależy od lokalizacji). Książkomaty znajdziecie na ul. Błękitnej, Agrestowej, Walcowniczej, Powojowej oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2.

Coraz więcej książkomatów w Polsce. Wygodne wypożyczanie książek z biblioteki

Z własnego książkomatu korzysta także Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. Przed jej gmachem przy ulicy gen. Sylwestra Kaliskiego postawiono automat działający całą dobę 7 dni w tygodniu i pozwala na odebranie zamówionej w systemie bibliotecznym książki przez 7 dni.

Ksiażkomaty powstają nie tylko w największych miastach. Pierwsze tego typu urządzenie w Polsce postawiono w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach. Swój własny książkomat testuje także Biblioteka Kraków, gdzie stanął w okolicach filii nr 16 przy ul. Radzikowskiego 29. Biblioteka Miejsca w Łodzi poszła o jeden krok dalej. Szuflandia to samoobsługowa wypożyczalnia pozwalająca wypożyczyć i zwrócić książkę bezpośrednio z automatu.

samoobsługowa wypożyczalnia książek

Rozwiązanie wydaje się bardzo interesujące. Brakuje mi jednak możliwości zwrócenia zamawianych książek bezpośrednio do książkomatu - przynajmniej nie znalazłem informacji, że jest to możliwe. Korzystanie z tak zwanych wrzutni jest szybkie - pod warunkiem, że znajdują się w pobliżu książkomatu. Jeśli automaty mają być dostępne w często odwiedzanych miejscach (jak wspomniane supermarkety) to naturalne wydaje się, że chętniej zwróciłbym książkę do tego samego miejsca.

