Krótka piłka Tima Cooka w sprawie krokodylich łez Marka Zuckerberga

Mówiąc krótko, Markowi Zuckerbergowi wyszło, że jego wygodny biznes oparty na prowadzonym praktycznie bez żadnych zasad i ograniczeń profilowaniu, stanie się trudniejszy do ogarnięcia, a całość przełoży się na spory spadek dochodów giganta social mediów. Użytkownicy Apple to jak wiadomo bardzo cenna grupa klientów.

Oczywiście u każdego normalnego człowieka tak akcja wywołała mieszankę pustego śmiechu z uczuciem niesmaku i właściwie nie zasługiwała na poważną odpowiedź. SEO Apple zdecydował się jednak odpisać na twitterze, prostując manipulacje Facebooka i wyjaśniając Zuckerbergowi jak się sprawy w rzeczywistości mają.

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I

— Tim Cook (@tim_cook) December 17, 2020