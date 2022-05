Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Opera powstaje pod naszym nosem. Biuro we Wrocławiu działa od 15 lat, a obecnie zespoły tu ulokowane przygotowują znacznie więcej, niż nowości w standardowej Operze. Firma jako jedyna na rynku oferuje kilka wersji własnego produktu, bo w portfolio ma też Operę GX dla graczy i od czasu do czasu pojawiają się eksperymentalne odmiany, jak Opera Neon. A przecież Opera uruchomiła też własny serwis VOD Loomi, dodała cashback do przeglądarki i proponuje użytkownikom kilka wersji mobilnych przeglądarek.

Nie mogliśmy więc zapytać w innym miejscu o to, jak rynek przeglądarek wyglądał wcześniej, jak prezentuje się obecnie i co czeka go w przyszłości. Na horyzoncie spore zmiany, związane m. in. z AR i VR, więc Metaversem. Czy przeglądarki internetowe będą wtedy istotne? Jaką rolę będą pełnić za 5 czy 10 lat? Na pytania odpowiada Krystian Kolondra, członek zarządu Opery i człowiek odpowiedzialny za sprowadzenie jej do Polski. Rozmawiał Konrad Kozłowski.

Przyszłość przeglądarek - czy to kres ich rozwoju?