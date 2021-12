Kart graficznych brakuje, zaczęły się kradzieże z komputerów wystawowych

Kupię kartę

Jak donosi amerykański serwis technologiczny TNW w niektórych sklepach komputery stacjonarne, które trafiły na ekspozycję zaczęły być zabezpieczane trytkami. Jak dowiedziano się nieoficjalnie, powodem tego był fakt, że te urządzenia były po prostu rozkradane, ze środka znikały karty graficzne, kości pamięci RAM, a nawet procesory.

Nie jest na razie znana skala tego zjawiska, sieci handlowe, takie jak Walmart nie odpowiedziały na pytania zadane przez ten portal, ale można podejrzewać, że skoro skala jest zauważalna, to jest to zorganizowany proceder. Pomimo problemów, trudno wyobrazić sobie, że zwykły użytkownik podchodzi, otwiera komputer i wyciąga komponenty.

Zorganizowany proceder?

Jeśli do czegoś takiego faktycznie doszło, potrzebna była albo ekipa złodziei, z ludźmi odciągającymi obsługę, albo zrobił to ktoś z lub w porozumieniu z pracownikami sklepu. Nie byłyby to zresztą pierwsze przypadki takiej zorganizowanej działalności, w ostatnich miesiącach zdarzały się nawet napady na ciężarówki dostawców kart GPU.

To właśnie na nich złodzieje mają największą przebitkę, braki związane z półprzewodnikowym kryzysem, pandemia deformująca przepływy w łańcuchach dostaw i bańka na krypto spowodowały, że pomimo ponad 20% wzrostu produkcji w ostatnim czasie, niektóre karty ciężko dostać, a ich ceny wskoczyły na absurdalnie wysokie poziomy.

Powrót do normalności?

Pozostaje pytanie, kiedy w końcu sytuacja wróci do normy. Specjaliści od tego rynku przewidują, że w przypadku GPU jest szansa, że stanie się to na przełomie 2022/23, ze względu na mocne nasycenie rynku w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Mamy tu jednak do czynienia ze sporą ilością zmiennych. Czy pandemia odpuści, czy krypto pęknie... nikt dziś na te pytania nie jest w stanie odpowiedzieć.