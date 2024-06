Korzystasz z Amazona i Google? Uważaj, w tym raporcie to oni wypadli najgorzej

Technologie na dobre zadomowiły się w naszych mieszkaniach, oferując nowoczesne i wygodne rozwiązania na co dzień. Mimo wszystko z ich popularnością, narastają również obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem.

Z prognoz wynika, że do 2028 roku ponad 780 milionów ludzi będzie korzystać z rozmaitych rozwiązań smart home, co w świetle wspomnianych obaw wydaje się dość niepokojące. Tym bardziej gdy spojrzymy na raporty jak ten poniżej, z których wynika że giganci zbierają ogromne ilości informacji o użytkownikach.

Niepokojący raport. Giganci zbierają tony danych ze sprzętów, które mamy w naszych domostwach

Firma Surfshark, znana szerszej publiczności dzięki popularnym usługom VPN, przedstawiła niepokojące wyniki badań. Przyjrzano się praktykom największych firm i oceniono je pod kątem etyki i bezpieczeństwa. Google i Amazon wypadły w nich po prostu fatalnie. Testy objęły 290 aplikacji obsługujących ponad 400 różnych urządzeń smart home, od kamer monitoringu po inteligentne odkurzacze. Z analiz wynika, że Amazon Alexa zbiera najwięcej danych – aż 28 z możliwych 32 typów informacji, w tym dane lokalizacyjne, osobowe i zdrowotne.

Asystent Google zajmuje drugie miejsce w tym rankingu, gromadząc 22 z 32 możliwych punktów danych. Główne obawy dotyczące Google to fakt, że wszystkie zbierane informacje mogą być powiązane z konkretnymi użytkownikami, co naraża ich na potencjalne ataki w przyszłości. Sztuczna inteligencja coraz chętniej i tłumniej wykorzystywana przez wspomniane korporacje, mimo wielu wygód i zalet, budzi poważne pytania o prywatność.

AI, a kontrola danych. Jak to działa w praktyce?

Amazon, Google i wielu innych technologicznych gigantów regularnie opowiadają o swoich ambitnych planach związanych z rozwojem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Procesy szkolenia AI wymagają ogromnych ilości danych, które najczęściej pochodzą od użytkowników, mimo zapewnień firm o ich anonimowości. Użytkownicy są już coraz częściej świadomi zagrożeń wynikających z używania inteligentnych urządzeń. Ich szczególną uwagę zwracają te, które stale mogą nasłuchiwać prywatnych rozmów, które następnie wykorzystywane są do szkoleń asystentów głosowych i szeroko pojętych narzędzi AI.

Badanie Surfshark potwierdza, że firmy takie jak Google i Amazon zbierają największe ilości danych, co budzi poważne obawy. Zwłaszcza w kontekście tego, że ich sprzęty są niezwykle popularne — a ogólna dostępność w połączeniu z atrakcyjną ceną i rozpoznawalną marką stojącą za urządzeniami po prostu przyciągają.

To urządzenie od Amazonu budzi największe obawy. Należy do Amazona

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych urządzeń jest Amazon Ring – inteligentny dzwonek do drzwi. W ubiegłym roku pojawiło się wiele raportów ujawniających liczne naruszenia prywatności użytkowników, w tym zbieranie danych wideo bez zgody właścicieli i używanie ich do szkolenia AI. Wielu specjalistów wyraźnie mówiło o niejasnych warunkach umowy użytkowania oraz słabych zabezpieczeniach. Umożliwiły one administracji monitorowanie ludzi w miejscach publicznych. Kontrowersje pojawiają się także w kontekście współpracy Amazonu amerykańską policją. Tutaj jak bumerang powracają obawy związane rasowym profilowaniem i innymi niepokojącymi zachowaniami które miały już miejsce w przeszłości.

Jak dbać o swoją prywatność? Najlepiej... unikać takich rozwiązań!

Wraz z rosnącą integracją urządzeń smart home w naszym życiu codziennym, ochrona prywatności staje się coraz większym wyzwaniem. Użytkownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń i podejmować kroki w celu ochrony swoich danych. Firmy technologiczne powinny być bardziej transparentne w kwestii zbierania i wykorzystywania danych. To sprzęty którym powinniśmy ufać w 100%, dlatego nie warto na nich oszczędzać i warto zrobić porządny research przed zakupem. Nie tylko pod względem ich możliwości technicznych, ale także tego jak traktują dane użytkowników.

