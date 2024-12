To miała być nowa Szklana Pułapka. Nowy thriller już na Netflix!

Świąteczny klimat tłem dla śmiertelnego zagrożenia na lotnisku? To nie "Szklana pułapka", lecz "Kontrola bezpieczeństwa" od Netflix. Film już dostępny!

Film podobny do Szklanej pułapki na Netflix

"Kontrola bezpieczeństwa" to nowy thriller akcji dostępny na Netflixie, który może przypaść do gustu fanom "Szklanej pułapki". Film opowiada historię młodego agenta TSA, Ethana Kopka (w tej roli Taron Egerton), który w wigilijny wieczór zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę. Tajemniczy podróżny (Jason Bateman) szantażuje go, żądając, aby Ethan przepuścił przez kontrolę bezpieczeństwa niebezpieczną paczkę. W przeciwnym razie grozi ujawnieniem kompromitujących informacji na temat agenta. Ethan musi więc lawirować między służbowymi obowiązkami a groźbami szantażysty, jednocześnie próbując zapobiec katastrofie.

W filmie, oprócz Egertona i Batemana, występują również Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Dean Norris i inni. "Kontrola bezpieczeństwa" zapowiadał się na film pełen napięcia i zwrotów akcji, utrzymany w klimacie znanym z klasycznych thrillerów akcji. Podobnie jak John McClane w " Szklanej pułapce", Ethan Kopek musi polegać głównie na swoim sprycie i odwadze, aby stawić czoła zagrożeniu i uratować sytuację.

Czy warto obejrzeć film Kontrola bezpieczeństwa na Netflix?

Mimo że "Kontrola bezpieczeństwa" nie jest filmem przełomowym, może zapewnić rozrywkę na przyzwoitym poziomie, szczególnie miłośnikom gatunku. Dynamiczna akcja, intrygująca fabuła i solidna gra aktorska to jego główne atuty, ale najsłabszym elementem jest sam scenariusz, który miewa liczne wpadki. Zbiegów okoliczności i przypadków jest tu dość sporo, a całość zachowuje jednak dość minimalny poziom realizmu i to nie w kontekście scen akcji czy samej sytuacji, w jakiej znalazł się główny bohater.

Najbardziej przeszkadzała mi swoboda, z jaką przemieszcza się pomiędzy stanowiskami, wstrzymuje wykonywanie swoich obowiązków itd. - nie wyglądało to realnie i zamiast podnosić stawkę oraz wprowadzać większe napięcie, to mnie rozluźniało. Na plus zaliczę występy Tarona Egertona i Jasona Batemana, pomysł na fabułę i ogólną realizację. Film nie zapadnie Wam w pamięć, ale ten jeden raz zamiast powtórki "Szklanej pułapki" w święta, możecie zobaczyć "Kontrolę bezpieczeństwa".