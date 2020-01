Dla jednych są oknem na social media, inni wybiorą je jako kontroler smart home, ulubiony komunikator, narzędzie do porannej prasówki, przenośny ekran z ulubionymi filmami w drodze, a jeszcze inni sięgną po nie w celach artystycznych. Okazują się bowiem super narzędziami do rysowania. Problem polega jednak na tym, że Apple wciąż nie zadbało o to, by wygodnie można było z nich korzystać w kilka osób. Jasne, nikt nikomu nie broni usunąć zabezpieczeń — ale konieczność przelogowania się w każdej usłudze (od przeglądarki, przez Netflixa, YouTube’a, iClouda, Adobe Creative Cloud, Facebooka i spółkę) należy do mało wygodnych. No i w świecie gdzie większość z nas ceni sobie wygodę, a utworzenie konta niezbędne jest nawet przy chęci skorzystania z aplikacji do edycji zdjęć — takie podejście wydaje się stanowczą przesadą i czyni z iPada sprzęt osobisty.