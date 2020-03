Koniecznie usuń te aplikacje! 56 aplikacji w Google Play to zagrożenie

Zacznę krótko, Google Play to jeden wielki śmietnik. Przed każdą dłuższa podróżą zawsze staram się znaleźć kilka ciekawych apek które umilą mi czas. Kryteria są proste, muszą działać offline i być wartościowe / rozrywkowe. Realizacja tego zadania przypomina szukanie igły w stogu siana….tylko, że ten stóg ma wielkość kontynentu. To jest istny dramat.

Nie dość, że Google Play jest zalany badziewnej jakości aplikacjami, programami które bezczelnie nazywają się „grami” , a ich jedynym zadaniem jest wyciąganie kasy to jeszcze sklep jest pełen wszelkiej maści szpiegowskiego oprogramowania. Naprawdę staram się zaglądać tam jak najrzadziej. Instaluję tylko to co muszę i znam, a potem staram się tam nie zaglądać. Nie mam po prostu sił na chodzenie po tym polu minowym.