No to żegnamy Xbox Live Gold podczas grania w darmowe produkcje na Xboksie

Nie ma jeszcze dokładnej daty „zdjęcia” obowiązku posiadania abonamentu Xbox Live Gold do grania w darmowe produkcje na konsolach Xbox, ale prawdopodobnie nastąpi to już w kwietniu. Posiadacze Xbox Beta Insiders nie są już tym wymogiem ograniczeniu od 30 marca tego roku.

Tak wygląda zapis w najnowszej aktualizacji:

Mamy ekscytujące wiadomości! Użytkownicy Omega mogą spodziewać się czegoś nowego w nadchodzącym Xbox Update Preview. Sieciowe gry free to play, szukanie grup oraz Party Chat na Xboksie nie będzie już wymagał abonamentu Xbox Live Gold. To testy przed wprowadzeniem zmian dla wszystkich użytkowników.

Dziwnie się patrzy jak na przestrzeni ostatnich lat Microsoft stał się firmą bardzo nastawioną na graczy. Wystarczy spojrzeć na abonament Xbox Game Pass, który mocno namieszał na konsolowym rynku i sprawił, że wiele osób zdecydowało się na zakup Xboksa. Oczywiście to nie jest idealne rozwiązanie dla wszystkich, bo choć trafiają tam premierowe tytuły dedykowane konsoli Microsoft, to jednak wiele nowości omija usługę lub trafia do niej bardzo późno. Chcąc więc być na bieżąco ze z tym co się dzieje w świecie gier, Xbox Game Pass nie jest lekarstwem na wysokie ceny gier. Ale bilbiotema usługi jest tak duża, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, a wszechobecne promocje sprawiają, że przez długi czas nie trzeba płacić pełnej kwoty abonamentu. Ba, jeśli komuś nie zależy na osiągnięciach, może też przecież zakładać konta na nowe adresy e-mail i korzystać z promocji na pierwszy miesiąc. Ta wciąż kosztuje symboliczne kilka złotych

Podobno Sony przygotowuje odpowiedź na Xbox Game Pass. Jestem bardzo ciekawy czy te plotki okażą się prorocze, ale o tym pewnie przekonamy się już niedługo. Bo jeśli na tegorocznych targach E3 Sony nie piśnie o tym ani słowa, to raczej widzę marne szanse na materializację pomysłu.

źródło