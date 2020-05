Aż 75% z ankietowanych obawia się, że znalezienie w obecnej sytuacji pracy będzie trudniejsze niż wcześniej, a jedynie 15% jest przeciwnego zdania. Dość optymistycznym wskazaniem dla przyszłej kondycji rynku pracy jest fakt, że również sporo, bo 66% pracowników jest skłonnych się przekwalifikować, by znaleźć pracę. Jednak znowu niepokojące jest to, iż prawie połowa badanych skłonna jest przyjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji, a prawie 1/3 ma obniżone oczekiwania finansowe.

Łukasz Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w Grupie Pracuj:

Wyniki przedstawione w raporcie są odzwierciedleniem nastroju niepewności, panującego wśród pracowników i kandydatów do pracy w okresie silnego rozwoju pandemii koronawirusa. Jednocześnie jednak dają sporą nadzieję na przyszłość, pokazując gotowość Polaków na zmianę ścieżki zawodowej i przyjęcie nowych wyzwań w karierze. Ta postawa może odgrywać bardzo ważną rolę w okresie odmrażania gospodarki i wychodzenia wielu firm z turbulencji, w które wpędził je koronawirus.

To osoby szukające pracy, a co z osobami zatrudnionymi? Ci najbardziej obawiają się obniżki wynagrodzenia, jednocześnie są bardziej otwarci na nowe propozycje pracy obawiając się utraty obecnej.

Również osoby deklarujące obecne zatrudnienie, aby go nie stracić w ponad połowie skłonne by były wziąć na siebie dodatkowe obowiązki w pracy, a nie co mniej deklaracji odnosiło się do przystania na mniejszy wymiar pracy.

W normalnych okolicznościach 77% osób, które zmieniłyby pracę na inną ciekawą nie budziłby zaskoczenia, jednak w obecnej sytuacji może świadczyć też o sporym poczuciu niepewności w swoim obecnym miejscu zatrudnienia.

Do zmiany pracy nie skłoniłaby ich bardziej możliwości awansu czy ciekawy zakres obowiązków, a wyższe zarobki, ale też stabilne i bezpieczne zatrudnienie w firmie, którą nie zatrzęsło mimo zmian związanych z kryzysem gospodarczym.

Łukasz Marciniak:

Wyniki badań pokazują, jak bardzo ważnym atutem pracodawcy w najbliższym czasie będzie opinia stabilnej firmy, odpornej na zmiany zachodzące w całej gospodarce. Dziś to drugi najważniejszy czynnik, brany pod uwagę po wysokości wynagrodzenia. Gotowość kandydatów do zmiany zawodowej, obserwowana wśród uczestników badania, może dodatkowo przyspieszyć różnorodne zmiany na rynku pracy – choćby w obszarze wypełniania luk kompetencyjnych w części branż, do których będą przenosić się pracownicy nie mający możliwości rozwoju w dotychczasowych specjalizacjach.

Nie dziwią rozbieżności w odpowiedziach osób zatrudnionych obecnie, a tymi poszukującymi pracy. Ci drudzy są bardziej skłonni do przyjęcia mniejszego wynagrodzenia od oczekiwanego czy podjęcia pracy poniżej swoich kwalifikacji, ale tylko nieznacznie częściej deklarują chęć przekwalifikowania się.

Raport „Praca w dobie koronawirusa” oparty został na wynikach badań przeprowadzonych przez dział badawczy Grupy Pracuj w dn. 23-28 kwietnia 2020 roku. W pomiarze wzięło łącznie udział 1894 użytkowników portalu Pracuj.pl. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI.

