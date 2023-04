Mają pomysł na łamanie praw autorskich przez AI – to „etyczne” generowanie obrazów

Midjourney czy Stability AI to świetne i rewolucyjne narzędzia, ale zasada ich działania wciąż budzi kontrowersje. Firmy stojące za generatorami obrazu uwikłane są w liczne procesy prawne, w których zarzuca się im łamanie praw autorskich. Dzieje się tak dlatego, że sztuczna inteligencja generuje obrazy na podstawie innych dzieł, znajdujących się w bazie danych szkoleniowych. W praktyce grafika stworzona przez AI jest więc miksem prac prawdziwych artystów, a to powoduje oburzenie szeroko pojętego światka branży kreatywnej. Istnieje jednak firma, która chce to zmienić – stworzy AI do „etycznego” generowania obrazów.

Artyści prac z zestawu szkoleniowego będą mogli liczyć na prowizje

Yair Adato – współzałożyciel startupu Bria – opowiedział w wywiadzie dla TechCrunch o pracach nad modelem sztucznej inteligencji, która prawa autorskie traktować będzie priorytetowo. Platforma opracowana przez zespół Bria umożliwia tworzenie grafik marketingowych, reklam i ofert e-commerce za pomocą sztucznej inteligencji.

Teoretycznie to nic nowego – takich generatorów powstało w ostatnich miesiącach co najmniej kilka, ale różnica polega na podejściu do kwestii etycznych. AI jest bowiem szkolone tylko i wyłącznie na autoryzowanych zbiorach danych, a na grafiki Bria udziela licencji. Artyści, graficy i fotografowie współpracujący z firmą mogą liczyć na prowizję od zysków wypracowanych przez startup.

„Za każdym razem, gdy obraz jest generowany za pomocą platformy Bria, śledzimy wizualizacje w zestawie treningowym, które najbardziej przyczyniły się do wygenerowania grafiki i wykorzystujemy naszą technologię do alokacji przychodów między twórców. Takie podejście pozwala korzystać z wielu licencjonowanych źródeł w naszym zestawie szkoleniowym – w tym także od artystów – i uniknąć wszelkich problemów związanych z naruszeniem praw autorskich”. – Yair Adato

Dodatkowo Bria oznaczy specjalnym znakiem wodnym wszystkie wygenerowane grafiki oraz zapewni darmowy dostęp do platformy organizacjom non-profit, działającym na rzecz „demokratyzacji kreatywności” i zapobiegania deepfake’om.

