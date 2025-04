Koniec lokalnej domeny Google.pl. Gigant szykuje zmiany

Użytkownicy wyszukiwarki Google w Polsce i na całym świecie mogą wkrótce zauważyć subtelną, lecz symboliczną zmianę. Firma Google ogłosiła, że rozpoczyna proces stopniowego przekierowywania ruchu z krajowych domen wyszukiwarki (takich jak nasza google.pl, niemiecka google.de czy brytyjska google.co.uk) na główną, globalną domenę google.com. Co to oznacza i dlaczego Google podjęło taką decyzję?

Lepsza technologia, mniej adresów

Przez lata przyzwyczailiśmy się, że wpisując google.pl, uzyskujemy wyniki wyszukiwania dopasowane do Polski. Domeny krajowe (tzw. ccTLD - country code top-level domains) były dla Google podstawowym sposobem na serwowanie użytkownikom treści relewantnych dla ich lokalizacji. Jednak jak wyjaśnia firma, jej technologia lokalizacji znacznie się rozwinęła. Już od 2017 roku Google jest w stanie dostarczać równie precyzyjne, lokalne wyniki wyszukiwania niezależnie od tego, czy użytkownik łączy się przez domenę krajową, czy przez globalne google.com. Systemy Google potrafią efektywnie rozpoznać lokalizację użytkownika i dostosować wyniki bez konieczności opierania się na adresie domeny.

W związku z tym, utrzymywanie oddzielnych domen krajowych specjalnie dla celów lokalizacji stało się z technicznego punktu widzenia zbędne. Najważniejsza informacja dla użytkowników jest taka, że zmiana ta nie wpłynie na jakość ani trafność lokalnych wyników wyszukiwania. Nadal będziemy otrzymywać informacje dopasowane do Polski, naszego regionu czy miasta. Zmiana dotyczy przede wszystkim tego, co widzimy w pasku adresu przeglądarki. Zamiast google.pl, zobaczymy tam google.com. Celem Google jest, jak czytamy w komunikacie, "usprawnienie doświadczenia użytkowników" poprzez ujednolicenie punktu dostępu do wyszukiwarki na całym świecie.

Google podkreśla również, że zmiana adresu nie ma wpływu na sposób, w jaki firma przestrzega lokalnych przepisów prawnych w poszczególnych krajach. Zobowiązania wynikające z prawa krajowego będą nadal respektowane tak samo jak dotychczas. Proces przekierowywania ruchu z domen krajowych na google.com będzie wdrażany stopniowo w ciągu najbliższych miesięcy. Google uprzedza, że w trakcie tej zmiany niektórzy użytkownicy mogą zostać poproszeni o ponowne ustawienie lub potwierdzenie niektórych swoich preferencji wyszukiwania.

źródło: Google