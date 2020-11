Większe bezpieczeństwo pieszych

Największe kontrowersje wzbudza prawdopodobnie przepis o ochronie pieszych. Po nowelizacji przepisów kierowca będzie musiał zachować szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych, ustępując pierwszeństwa również w sytuacji, gdy pieszy chce dopiero wejść na „zebrę”. To spora zmiana, która wzbudza duże emocje, bo kierowcy uważają, że czasami ciężko stwierdzić, czy pieszy chce przejść przez jezdnię, czy nie. Będzie to pewnie element wywołujący nieporozumienia, ale w efekt powinien być pozytywny, kierowcy będą musieli być bardziej uważni.

Jednocześnie na pieszym będzie również spoczywał obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przed przejściem i upewnienie się, że można bezpiecznie przekroczyć jezdnię. Co więcej w ustawie pojawi się też zapis o zakazie korzystania z telefonu komórkowego/smartfona podczas przechodzenia przez jezdnię. To bardzo potrzebna zmiana, bo jak pokazują to liczne filmy w sieci, piesi wpatrzeni w telefon kompletnie nie zwracają uwagi na swoje otoczenie.