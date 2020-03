„Odgadnął” link do konferencji i… nagi dołączył do szkolnego streama pełnego dzieci

Zobacz też: Hej, szkoło! Robisz to źle! Zdalna nauka po polsku A.D. 2020

Jak w ogóle do tego doszło? W teorii — według relacji Norwegian state broadcaster NRK, nagi przybysz „odgadnął” link — to jest, przypadkiem skompletował ID które pozwoliło mu dołączyć do spotkania. Podobno nie brakuje użytkowników tak bardzo znudzonych swoim życiem, że aż poszukującym odnośników pozwalających dołączać do takich wirtualnych spotkań, a to jeden z nich.

Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem od dawna ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach w usługach takich jak Zoom czy Webex — poza dołączaniem do rozmów, problemem jest także potencjalne podsłuchiwanie tamtejszych konferencji. Druga strona medalu jest taka, że udaje się to w dużej mierze dlatego, że sami użytkownicy podchodzą dość lekkomyślnie do kwestii zabezpieczeń — i nie sięgają po, chociażby, blokadę dodatkowym kodem, by móc włączyć się do rozmowy.