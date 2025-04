mObywatel przestrzega przed BLIKiem. Uważaj na takie wiadomości

Korzystacie z BLIKA i otrzymaliście informację, że został on wykorzystany do oszustwa? Nie dajcie się nabrać. Złodzieje wpadli na nowy pomysł, jak wyczyścić konta bankowe.

BLIK to najpopularniejsza metoda płatności Polaków. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie za nią wzięli się oszuści czyhający na nieświadome ofiary. Tym bardziej jeśli spreparowana wiadomość informuje o tym, że nasze konto BLIK zostało wykorzystane do oszustwa. Strach przed utratą pieniędzy i nagły zastrzyk adrenaliny sprawiają, że możemy zrobić coś głupiego i wpaść w sidła oszustów. Nie dajcie się nabrać na tanie sztuczki i nie wpadajcie w panikę. To zwykłe naciąganie.

Przed takimi atakami ostrzega teraz mObywatel, który wysłał do użytkowników powiadomienie z przestrogą: Zabezpiecznie konta BLIK? Uważaj, to oszustwo!

Oszuści wysyłają wiadomości email w których sugerują, że Twoje konto BLIK zostało wykorzystane do oszustwa. Oczekują podania danych kontaktowych, by dalej móc korzystać z usługi. Przycisk w treści prowadzi do strony wyłudzającej dane oraz kod BLIK. Pamiętaj, że BLIK służy tylko do płacenia. Potwierdzając transakcje BLIK w aplikacji bankowej zawsze sprawdzaj czy opis płatności i kwota są poprawne.

– czytamy w treści powiadomienia, które zostało rozesłane do użytkowników mObywatela korzystających z funkcji Bezpiecznie w Sieci. Jak się bronić przed zagrożeniami? Nie jest to takie łatwe, tym bardziej że w ostatnich miesiącach często słychać o wyciekach i włamaniach na serwery firm, które skutkują pozyskanie bazy danych użytkowników lub klientów, w tym numerów telefonów, które krążą w różnych paczkach i z których chętnie korzystają oszuści.

mObywatel ostrzega. Nie daj się nabrać na takie wiadomości!

Zabezpieczyć się w pełni nie możemy, ale możemy pomóc odpowiednim instytucjom zająć się sprawą. Niebezpieczne zdarzenia w sieci warto zgłaszać przez mObywatela lub bezpośrednio na stronie incydent.cert.pl i w razie konieczności działać. Zrobimy coś dla siebie i przy okazji damy znać odpowiednim instytucjom, że coś złego się dzieje w polskiej sieci i warto reagować. Po to mamy NASK i odpowiednie służby, by reagowały nawet na najdrobniejsze zgłoszenia naruszeń cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, usługa Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel pozwala szybko i łatwo zgłosić podejrzane sytuacje do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Znajdują się w niej narzędzia i wskazówki, jak zgłosić:

podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail,

złośliwą stronę internetową,

oszustwa, w tym np. fałszywe sklepy,

nielegalne treści internetowe, np. przedstawiające niepokojące zachowania wobec dzieci,

inne incydenty, które trudno dopasować do konkretnej kategorii.

W aplikacji znajduje się także stale rozbudowywana Baza wiedzy, w której zamieszczono porady, ostrzeżenia i ważne komunikaty przygotowane przez CERT Polska. Choć na ten moment nie ma tam zbyt wielu wpisów, warto do niej zaglądać. Warto też aktywować powiadomienia, dzięki którym użytkownik informowany jest na temat potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.