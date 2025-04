Polska wyłożyła fortunę na Starlinki. Po wojnie wrócą do kraju

Od początku konfliktu w Ukrainie w 2022 roku, Polska jest jednym z głównych krajów wspierających działania naszych sąsiadów. Robimy to na wiele sposobów, począwszy od pomocy uchodźcom od pierwszych dni konfliktu, przez wsparcie w postaci dostaw broni i sprzętu, a na elektronicznych systemach kończąc. Nasz kraj jest też jednym z głównych sponsorów terminali systemu Starlink, których na Ukrainie działa już ponad 30 tys. Teraz dowiedzieliśmy się ile to wszystko kosztuje.

Posłowie zapytali ile kosztuje Starlink

Radosław Sikorski wspominał miesiąc temu, że Polska płaci nawet 50 mln USD rocznie za terminale systemu Starlink. Po tej deklaracji na na platformie X, posłowie PiS wysłali zapytanie do Ministerstwa Cyfryzacji, które zajmuje się zarządzaniem tym systemem o faktyczne koszty. Jak donosi Rzeczpospolita, z danych ujawnionych przez wiceministra cyfryzacji - Michała Gramatykę, wynika, że w ciągu trzech lat zapłaciliśmy na rzecz SpaceX ponad 323 mln złotych. Oznacza to, że średnio rocznie wydawaliśmy ponad 100 mln złotych na zakup terminali Starlink oraz ich abonament. Jak wynika z dostarczonych dokumentów, Polska kupiła ponad 25 tys. terminali, a kolejne 5150 dorzucili sponsorzy. Nasz kraj opłaca jednak abonament za wszystkie aktywne terminale, który wynosi od nieco ponad 500 do nawet niemal 1400 złotych, w przypadku wersji specjalnej.

Co więcej cały czas dostarczamy do Ukrainy nowe terminale. Obecnie w dostawie jest kolejne 5 tys. sztuk i będzie to zapewne ostatnia partia. Więcej urządzeń nie powinno być już potrzebnych, między innymi dlatego, że Ukraina zamierza zwiększyć wykorzystanie systemu Eutelsat/OneWeb. Cały czas jednak opłacamy ze specjalnego funduszu pomocowego abonament za usługę Elona Muska. Miliarder powinien być wdzięczny, bo między innymi dzięki tym środkom może tak skutecznie rozwijać swoją platformę. Owszem, na tle 5 mln klientów jakie obecnie ma już SpaceX nie jest to może znacząca kwota, ale trudno nie docenić też efektu marketingowego. Wojna w Ukrainie pokazała jakie znaczenie ma możliwość komunikacji z praktycznie każdego miejsca na linii frontu.

Polska też korzysta ze Starlinka

Warto też wspomnieć, że Ministerstwo Cyfryzacji dysponuje pulą około 1000 terminali systemu Starlink, które mogą być używane na terenie Polski. Takich sytuacji było już zresztą sporo, bo wspomagały one między innymi prace komisji wyborczych w ostatnich latach, czy służby w trakcie powodzi jesienią 2024 roku. Co więcej gdy konflikt w Ukrainie się zakończy, większość z terminali wróci do naszego kraju i będzie mogła być wykorzystana przez służby i instytucje, które wyrażą takie zapotrzebowanie.