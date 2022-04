Budowanie wraca do Fortnite, ale jego przeciwnicy mogą spać spokojnie

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Budowanie wraca do gry, ale na szczęście w dedykowanym trybie

Developerzy Fortnite zmienili zdanie szybciej, niż się spodziewałem. Dwa tygodnie. Tyle trwała blokada budowania wprowadzona na początku nowego sezonu popularnego Battle Royal. Choć ta „rewolucyjna” zmiana miała obowiązywać przez czas nieokreślony, to jak zwykle z dużej chmury mały deszcz. Budowanie znów jest dostępne jednak dla wszystkich antyfanów tego rozwiązania mam dobrą wiadomość. Klasyczne pojedynki strzeleckie otrzymały swój własny tryb.

Budowanie wraca, ale tryb bez budowania zostaje

Zagrałem kilka rund w Fortnite i przyznam, że ban na budowle jest tym, czego ta gra od dawna potrzebowała. Rozgrywka stałą się bardziej taktyczna, znalezienie odpowiedniej pozycji kluczowe, a strzeleckie pojedynki w końcu satysfakcjonują. Zmiany – jak można było się spodziewać – spotkały się zarówno z głośną aprobatą jak i z płaczem fortnite’owych maniaków architektury. Epic postanowił więc podjąć najlepszą z decyzji, dając obu grupom dokładnie tego, czego wymagają.

Budowanie dalej pozostanie wyłączone, ale w dedykowanym trybie. Gracze przed dołączeniem do rozgrywki będą mogli wybrać, czy chcą rywalizować w oldschoolowym stylu chowając się za przeszkodami na mapie, czy też wolą wrócić do stawiania Pałacu Kultury za każdym razem gdy przeleci obok nich pocisk. Ze strony Epic to bardzo rozsądne zachowanie. Gracze, którzy wrócili do Fortnite po ogłoszeniu blokady budowania, być może zostaną na dłużej, a reszta nie będzie miała powodów do narzekania, gdyż normalny tryb jest już dostępny.

Gra po oficjalnym rozpoczęciu trzeciego rozdziału drugiego sezonu odżyła na nowo, a platformy streamingowe ponownie wypełniły się Fortnitem. Jak widać nie zawsze trzeba silić się na wprowadzanie nowych rzeczy. Czasem wystarczy po prostu zabrać coś, co przez lata mogło wydawać się nierozłącznym elementem rozgrywki. Zakopmy już jednak ten wojenny topór. Obie strony powinny być już zadowolone. Mam nadzieję, że tryb Zero Build zostanie w Fortnite na stałe.

