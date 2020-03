Komputronik rozpoczyna postępowanie sanacyjne

Handel elektroniką przy tak dużej konkurencji i tak małych marżach nie jest łatwy. Dobitnie pokazuje to przykład dużej sieci, notowanej na GPW, jaką jest Komputronik S.A., która może mieć problemy z płynnością, jeśli nie uda się odwołać o decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu – Delegatury w Lesznie, na mocy której spółka źle rozliczała podatek VAT w okresie od marca do maja 2014 roku. Należności na rzecz Skarbu Państwa z tego tytułu wynoszą 39,2 mln PLN plus odsetki, które już teraz urosły do 18,7 mln PLN. W sumie zatem spółka może być zmuszona do zapłaty blisko 58 mln PLN zaległego podatku.

Komputronik będzie się jeszcze odwoływał od tej decyzji i nie ma ona rygoru natychmiastowej wykonalności, ale niestety rozpoczęła reakcję łańcuchową. Spółka w tej chwili negocjuje z 4 bankami, które zapewniają jej finansowanie, ale jak czytamy w ostatnim raporcie, w czwartek jeden z nich (Pekao S.A.) wypowiedział już umowę kredytową, co w krótkim terminie też wpłynie negatywnie na płynność spółki. Z tego względu do sądu złożono wniosek o postępowanie sanacyjne. Oznacza to, że Komputronik chce dokonać restrukturyzacji, a jednocześnie uzyskać ochronę przed wierzycielami. Wstępny plan wygląda tak jak poniżej, niestety wiąże się z redukcją zatrudnienia o około 20%.

1. Skrócenia czasu rotacji należności, 2. Modyfikacji limitów ubezpieczenia należności dla dostawców Emitenta, 3. Zwiększania udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w połączeniu z przebudową oferty handlowej (koncentracja na strategicznych kategoriach produktowych), 4. Odstąpienia od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną Emitenta, 5. Restrukturyzacji zobowiązań Emitenta poprzez: a. umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu, b. umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach, c. umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów, 6. Redukcji zatrudnienia na poziomie około 20%, 7. Redukcji pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w postaci: a. zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej wynajmowanej (wydzierżawianej), b. oddania w najem (dzierżawę) części powierzchni własnych, c. redukcji funduszy wynagrodzeń, d. ograniczenia kosztów reklamy i marketingu, e. ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci agencyjnej.



Klienci nie mają się czego obawiać (jeszcze)

Na ten moment spółka nadal prowadzi działalność operacyjną i nie ma żadnego zagrożenia dla klientów, którzy dokonali w ostatnim czasie zakupów w salonach sieci Komputronik lub przez sklep internetowy. Jednocześnie spółka poinformowała, że toczy się wobec niej jeszcze jedna kontrola VAT dotycząca stycznia 2015 roku, która może zakończyć się negatywną opinią i koniecznością zapłaty kolejnych 7,3 mln PLN zaległego podatku (plus odsetki). Wyniki tej kontroli poznamy pod koniec kwietnia.