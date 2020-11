Szykujcie portfele. Komputer Świat z płatnym dostępem do testów i artykułów

Kilka miesięcy temu informowaliśmy Was o zamknięciu PCLab.pl. Decyzję o wstrzymaniu prac nad stroną podjął Ringier Axel Springer Polska. Strategia wydawnictwa nie widzi miejsca dla tego serwisu w swoim portfolio i firma skupiać się będzie na wspieraniu swoich innych projektów, w tym rozwój Komputer Świata. Wszystkie teksty redaktorów, którzy pracowali przy PCLab.pl, w tym testy i inne artykuły pojawiają się teraz wyłącznie na stronach komputerswiat.pl.

Dziś dowiadujemy się, że Komputer Świat ogranicza dostęp do darmowych treści. Ringier Axel Springer Polska stawia na jego rozwój w wersji płatnej i uruchamia Subskrypcję cyfrową Komputer Świat. Ta ma gwarantować dostęp do najlepszych testów sprzętu wykonywanych w jedynym takim laboratorium w Polsce, rozbudowanych artykułów popularnonaukowych i poradników. W przyszłości wśród propozycji z oferty płatnych treści znajdą się dodatkowo materiały audio oraz wideo.

Komputer Świat dołącza do szerokiej oferty płatnych subskrypcji cyfrowych oferowanych przez Ringier Axel Springer Polska. To kolejny ważny krok w rozwoju naszej strategii płatnych treści, tematy z segmentu technologicznego są istotnym poszerzeniem naszego portfolio serwisów premium

— mówi Tomasz Gaweł, dyrektor zarządzający płatnych treści Ringier Axel Springer Polska.

Komputer Świat uruchamia subskrypcję cyfrową. Za dostęp do wielu tekstów, w tym testów, będzie trzeba płacić

A jak wygląda cennik Subskrypcji cyfrowej Komputer Świat? Pierwszy miesiąc dla nowych użytkowników kosztuje 2,90 zł. Za każdy kolejny przyjdzie już zapłacić 12,90 zł. Jeśli uiścić opłatę z góry za cały rok, to macie możliwość wybrania opcji Plus. Ta kosztuje 129 zł i oprócz dostępu do wszystkich treści serwisu komputerswiat.pl oferuje dodatkowo archiwalne wydania miesięcznika Komputer Świat oraz trzy książki z serii Biblioteczka Komputer Świat w postaci plików PDF.

Zobacz też: PCLab był jakiś, Komputer Świat jest dla mnie nijaki

Jak informuje wydawca, powstanie płatnej części komputerswiat.pl ma być oparte na integracji cyfrowej platformy wydawniczej Ring Publishing, na której wydawane są m.in. Autoswiat.pl, Fakt24.pl, Forbes oraz Newsweek, z platformą Piano, dostarczającą usługę zarządzania treściami płatnymi (paid content).

Źródło: informacje prasowe