Po 18 latach znika PCLab, jeden z najpopularniejszych serwisów IT

Dość smutna wiadomość dla osób, które od lat śledziły PCLab.pl — założony w 2002 serwis technologiczny zajmujący się przede wszystkim rynkiem komputerów i podzespołów komputerowych. Na jego łamach pojawiały się rozbudowane testy i artykuły tworzone przez doświadczonych dziennikarzy. Niemal 20 lat działalności na polskim rynku to kawał historii. Jednak nic nie trwa wiecznie. Dzisiaj PCLab.pl przechodzi do historii.

Decyzję o zamknięciu PCLab.pl podjęło wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska, którego strategia nie widzi miejsca dla tego serwisu w swoim portfolio. Firma skupiać się będzie na wspieraniu swoich innych projektów, w tym rozwój Komputer Świata. Wszystkie przyszłe teksty redaktorów PCLab.pl, w tym testy i inne artykuły będą pojawiać się wyłącznie na stronach komputerswiat.pl. W przygotowaniu są już m.in. testy nowych procesorów, które niebawem zadebiutują na rynku. Marka PCLab.pl przestaje istnieć, ale zaangażowanie i pracowitość redaktorów serwisu nie powinna na tym ucierpieć. Ci nadal będą mieli sporo do roboty, jednak pod innym szyldem, który znany jest polskim czytelnikom.

Czytacie właśnie ostatni, opublikowany na łamach serwisu PCLab.pl, artykuł. Zmieniamy się, zgodnie ze strategią firmy stawiamy na jedną silną markę, integrując wszystkie nasze serwisy technologiczne. Oznacza to, że tworzone przez nas w przyszłości testy i artykuły będą publikowane tylko w domenie Komputerswiat.pl. Na PCLab.pl nie pojawią się już nowe publikacje.

— możecie przeczytać w pożegnalnym liście przygotowanym przez redakcję PCLab.pl dla swoich czytelników, który jednocześnie jest ostatnim wpisem, jaki pojawi się na tej stronie.

PCLab.pl to także forum dyskusyjne, które od lat cieszy się sporą popularnością wśród polskich internautów. Będzie ono nadal aktywne, co pozwoli na wymienianie się spostrzeżeniami i opiniami na wiele tematów. Jak można przeczytać na stronach PCLab.pl, forum zostało zaktualizowane i zmodernizowane, co zapewni wygodniejszy sposób prowadzenia dyskusji.