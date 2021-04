Komputer All-in-One to ciekawa alternatywa zarówno dla laptopa, jak i “stacjonarki”

To, że z przodu nie widać żadnych portów, nie znaczy że komputer został ich pozbawiony, jest wręcz przeciwnie. Znajdziemy je na tylnym panelu. Mamy tu dwa porty HDMI, jedno wyjście jeśli ktoś chce podłączyć oddzielny monitor, drugie wejście jeśli chcecie by Pavilion All-in-One służył tylko jako ekran, na przykład do konsoli. Ale to nie koniec. Mamy również 3 duże wejście USB typu A i jedno małe typu C, port na kabel sieciowy RJ-45, wyjście słuchawkowo mikrofonowe mini jack 3,5 mm oraz – ku mojemu zaskoczeniu – czytnik kart pamięci. Komputer, podobnie jak laptopy i ultrabooki, nie ma napędu optycznego, ale jeśli koniecznie będzie Wam potrzebny, możecie go podłączyć w któryś z portów USB. Podobnie jak dodatkowy dysk rozbudowujący pamięć na dane.

Za pomocą złącza USB typu C można dodatkowo podłączyć zewnętrzny monitor. Z prawej strony obudowy znajdziemy również dodatkowy port USB typu A, a zaraz obok niego znajduje się drugie złącze słuchawkowe.