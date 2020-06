Słuchając tych wszystkich newsów zacząłem się zastanawiać – wszystko fajnie, ale co jeżeli… ktoś nie ma smartfona? I to nie dlatego że jest osobą starszą czy też stroni od technologii. Co jeżeli smartfon zabierze mu to samo państwo, które jednocześnie wymaga od niego, aby go miał? Chodzi mi tu oczywiście o egzekucję komornika, który działa na polecenie sądu, a więc – władzy państwowej. Temat jest dość ważny, ponieważ ze względu na narastający kryzys gospodarczy coraz więcej osób traci pracę a z nią – płynność finansową. Może się więc okazać, że państwo zabierze mu telefon właśnie w momencie, w którym go najbardziej potrzebuje by chronić swoje zdrowie.

Co może zabrać komornik?

Rozmyślając nad tym tematem, przypomniałem sobie nauczyciela na lekcji przysposobienia obronnego w liceum, który wspomniał o tym, że komornik nie może zabrać radia, ponieważ np. na wypadek wojny obywatel musi mieć możliwość kontaktu z rozporządzeniami władzy. Przepis ten wydawał mi się logiczny i rozsądny, ale nie mogłem znaleźć go w ramach obecnego prawa, ani też nie widziałem wzmianki, by kiedykolwiek istniał. Postanowiłem więc zapytać o to specjalistę:

W obowiązujących przepisach dotyczących zwolnień spod egzekucji sądowej (art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego) nie wskazano wyraźnie takich przedmiotów jak radio, telewizor czy telefon. Przepis ten, począwszy od jego wprowadzenia z dniem 1 stycznia 1965 r. takiego wyłączenia explicite nie przewidywał. Rozszerzano go sukcesywnie o inne przedmioty, w tym wskazując wyraźnie, że obejmuje ono przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, takie jak np. lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, natomiast nigdy nie wyraźnie nie wskazano ani radia ani telewizora. Powyższy katalog wyłączonych spod egzekucji urządzeń jest co prawda otwarty, ale ustawodawca nie bez przyczyny pewne składniki majątku wymienił wprost, a inne nie.

– mecenas Szymon Dejk, Radca Prawny w Departamencie Prawno – Legislacyjnym Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce