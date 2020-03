Rekord Bugatti Chiron

Bugatti długo przygotowywało się do pobicia swojego rekordu, aby odebrać go Agerze RS produkowanej przez… Koenigsegga. Przygotowano specjalną wersję Chirona i oczywiście plan został zrealizowany w kontrolowanych warunkach, na zamkniętym torze. Rozpędzenie się do prędkości w okolicach 500 km/h nie jest łatwe, a manewrowanie jeszcze trudniejsze. Doskonale zresztą widać to na filmie, który z tej okazji powstał. Przy takich prędkościach równie duże, jak nie większe znaczenie jak moc silnika, ma opór aerodynamiczny i stabilność nadwozia.

Koenigsegg Jesko Absolut

Koenigsegg pokazał model Jesko rok temu i już wtedy zapowiadał, że powstanie jeszcze druga wersja, która będzie w stanie pobić rekord prędkości, w tamtym czasie jeszcze Agery RS. Jesko Absolut zadebiutował wirtualnie, w czasie w którym miały odbyć się odwołane targi samochodowe w Genewie. Teraz Christian von Koenigsegg, założyciel szwedzkiej marki, ujawnił nieco więcej szczegółów. Jesko Absolut korzysta z tej samej jednostki napędowej co standardowa wersja, czyli podwójnie doładowanego silnika V8, który przy zastosowaniu zwykłej benzyny jest w stanie wyprodukować 1280 KM oraz szczytowo nawet 1500 Nm momentu obrotowego (przy 5100 RPM). Czerwone pole na obrotomierzu zaczyna się przy 8500 RPM. Jeśli w baku znajdzie się biopaliwo E85 to moc wzrośnie nawet do 1600 KM. Zastosowana została też ta sama, automatyczna skrzynia biegów o 9 przełożeniach i 7 sprzęgłach, które pozwalają zmieniać biegi praktycznie bez opóźnienia, niezależnie czy zmiana jest o jedno czy o siedem przełożeń.