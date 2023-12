Skanujesz kody QR? Przestań, mogą być bardzo niebezpieczne

Temat o którym rozprawia się od lat, a jednak wiele osób wciąż daje się łatwo złapać i skanuje kody QR niewiadomego pochodzenia. Federalna Komisja Handlu nie jest pierwszym organem który przed tym ostrzega. Ale warto o tym regularnie przypominać i uczulać, bo wraz ze wzrostem popularności nowoczesnych technologii oraz kodami QR z których korzysta wiele uczciwych firm, łatwo się zapomnieć.

Przestępcy czyhają na każdym kroku. Regularnie do ataków używają kodów QR

Co rusz informujemy o kolejnych scamach i najrozmaitszych oszustwach w cyfrowym świecie. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę ze statystyk. John Fokker z agencji zajmującej się bezpieczeństwem w rozmowie z The New York Times wspomina, że tylko w minionym kwartale dopatrzyli się 60 tysięcy próbek kodów QR, które wycelowane były jako atak na użytkowników. I raczej dla nikogo nie powinno być to zaskoczeniem, że najczęściej były to historie o kontakcie ze strony urzędów czy działu kadr. Czasem są to kody w publicznych miejscach (np. parkomatach), które kierują użytkowników do fałszywych stron zajmujących się płatnościami.

FTC radzi: co zrobić, by nie dać się złapać?

Federalna Komisja Handlu ma także kilka zasad którymi warto się kierować, by nie dać się złapać na takie ataki. I choć dla bardziej zaawansowanych użytkowników porady te mogą okazać się oczywistą oczywistością, to nie dla każdego tak będzie. Instytucja radzi by ignorować nieoczekiwane wiadomości związane z pilnymi prośbami. Uczula też na przyjrzenie się linkowi do którego prowadzą — choć to może okazać się bardziej kłopotliwe, bo te często są skomplikowane i nieczytelne.

Ponadto przypomina o regularnym aktualizowaniu urządzeń i tworzeniu silnych haseł, a także (gdzie to możliwe) aktywacji dwuskładnikowego uwierzytelniania.

Źródło: 1, 2, 3