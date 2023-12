To badanie ujawnia - z bezpieczeństwem danych na świecie jest tragicznie źle

Całkowita liczba naruszeń danych na całym świecie potroiła się w latach 2013-2022. Tylko w ostatnich latach zagrożeniu uległo 2,6 miliarda porcji takich danych. Co to oznacza dla zwykłego użytkownika? Każdy, kto korzysta jakkolwiek z technologii musi powierzyć swoje dane osobowe firmom trzecim. Tym samym - prędzej, czy później okaże się, że nasze dane mogą wpaść w niepowołane ręce.

Cyberprzestępcy nieustannie opracowują nowe metody dostępu do naszych danych, zwłaszcza w chmurze. 2023 rok okazał się być rekordowym rokiem pod względem liczby naruszeń danych, przynosząc aż o 20% więcej incydentów niż cały poprzedni rok. Atakujący coraz częściej "przerzucają się" na aplikacje chmurowe, aby uzyskać dostęp do tamtejszych danych - z tych infrastruktur korzystają również organizacje.

W ciągu lat 2021 i 2022 doszło do ujawnienia aż 2,6 miliarda danych osobowych, co stanowi ogromny narastający problem związany z bezpieczeństwem informacji. Najbardziej przerażającym aspektem jest fakt, że liczba naruszeń danych potroiła się w okresie od 2013 do 2022 roku, co świadczy o dramatycznym wzroście zagrożeń w cyberprzestrzeni. W 2023 roku odnotowano również aż o 20% więcej incydentów związanych z naruszeniami danych w porównaniu z rokiem 2022, co dowodzi, że problem ten nie tylko nie ustaje, ale wręcz przyspiesza. Warto zaznaczyć, że aż 80% naruszeń danych dotyczyło informacji przechowywanych w chmurze, co podkreśla znaczenie silnych zabezpieczeń dla tego rodzaju zbiorów danych. Ataki ransomware stały się popularniejsze o 70% w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 roku w porównaniu z 2022 rokiem, co wskazuje natomiast, że hakerzy dostrzegają ich opłacalność i skuteczność. Szczególnie niepokojące jest to, że aż 98% organizacji współpracuje z dostawcą usług, który doświadczył naruszenia bezpieczeństwa danych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Świadomość tych zagrożeń jest kluczowa, abyśmy byli w stanie na nie odpowiednio reagować. Już samo to, że ataki na infrastruktury dużych dostawców są coraz częstsze skłania do pewnej refleksji. Użytkownicy, którzy chcą się ochronić przed przykrymi skutkami takich wycieków danych, często nie mają większego wyboru - i tak będą musieli skorzystać z usług jakiegokolwiek gracza na rynku: a przecież - jak widać - każdy z nich może stać się ofiarą cyberataku.