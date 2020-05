Zgubiliście się? Nowa opcja Map Google pomoże wam się odnaleźć nawet w najtrudniejszej sytuacji

Mapy Google od lat dostarczają użytkownikom rozwiązań, które pomagają odnaleźć się (prawie) na całym świecie. Jednym z takich narzędzi jest udostępnianie lokalizacji — także w czasie rzeczywistym. Po wybraniu czasu nadawania i kontaktów, które mogą nas śledzić w aplikacji, także gdy z niej nie korzystamy (działa ona w tle). Jednak nie zawsze to rozwiązanie jest dostępne, a chcemy przekazać swoją lokalizację innym, by mogli nas odnaleźć. A to czasem bywa problematyczne, bo nie wszystkie miejsca na świecie mają swoje własne adresy lub są one skomplikowane do zlokalizowania. Rozwiązaniem tego problemu są tak zwane kody plus stosowane przez Google od kilku lat. Kody plus działają jak adresy z ulicą i numerem. Składające się z 6 lub 7 liter i cyfr oraz miejscowości pozwalają na szybką lokalizację wskazanych miejsc bez martwienia się o to, jaki konkretny adres mamy na myśli. Do tej pory znajdowanie i udostępnianie kodu plus polegało na wskazanie konkretnego miejsca na mapie, przypięcie pinezki i w zależności od urządzenia, na którym Mapy Google są obsługiwane — rozwijanie menu podręcznego z informacjami lub zaznaczanie pola informacyjnego. Oprócz standarowego adresu, zdjęcia, czy opisu, pojawia się też wspomniany kod plus ułatwiający przekazywanie lokalizacji danego miejsca.

Kody plus w Mapach Google. Wygodne narzędzie do przekazywania informacji o bieżącej lokalizacji

Dzięki najnowszym zmianom w aplikacji Mapy Google na Androida, przekazywanie kodów plus dla obecnej lokalizacji staje się dużo łatwiejsze. Firma zdecydowała się na wyświetlanie kodów na ekranie podsumowującym miejsce, w którym się obecnie znajdujemy. Po naciśnięciu niebieskiej kropki przenoszeni jesteśmy do nowego ekranu z możliwością wybrania kilku opcji: zobaczenia miejsc w pobliżu, udostępnienia lokalizacji, zapisanie jako miejsce parkingowe. W opisie powyżej pojawia się teraz kod plus, który po stuknięciu palcem zapisuje się do schowka i pozwala na jego przekazanie. Taki zabieg przyda się na wyjazdach, czy w terenach, gdzie określenie lokalizacji na podstawie adresu jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Kody plus w Mapach Google na Androida już dostępne. A co z wersją na iOS?

Firma nie zdradza, czy wprowadzone do Map Google zmiany pojawią się na też na iPhonie, iPadzie i innych urządzeniach z iOS. Kliknięcie niebieskiej kropki wyświetla menu umożliwiające udostępnienie lokalizacji, dodanie brakującego miejsca, ustawienia lokalizacji zaparkowanego pojazdu, czy pobranie mapy offline. W odróżnieniu od Androida, nie mamy tu osobnego ekranu z wszystkimi informacjami na temat naszego aktualnego położenia, a jedynie wysuwalne menu z opcjami. Być może to zmieni się w przyszłości — chętnie bym zobaczył podobne zmiany w Mapach Google na iPhonie.